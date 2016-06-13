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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۵۴

صدای کی روش هم درآمد؛

تابلوهای تبلیغاتی به نام بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

تابلوهای تبلیغاتی به نام بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران

نحوه تبلیغات روی پیراهن‌های بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران از هر بازیکن یک تابلوی سیار و البته پرمخاطب ساخته است. این درحالی است که در هیچ تیم ملی چنین رویه‌ای وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند بحث درآمدزایی برای فدراسیون فوتبال اهمیت بالایی دارد و باید هزینه های اردوها و دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فراهم شود اما نباید از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که مورد توجه رسانه های پرتعدادی نیز هستند تابلوهای تبلیغاتی سیار ساخت.

شرکتی که حامی تیم ملی فوتبال ایران شده طبیعتا به فکر خودش و پول های بیشتری است که باید به جیبش برود. به همین خاطر تمام فضای پیراهن تیم ملی را اشغال کرده و تبلیغاتی غیرمتعارف را روی پیراهن بازیکنان حک کرده است.

در این مورد گفته می شود که حتی کارلوس کی روش هم به این موضوع اعتراض کرده و خواستار تغییر رویه تبلیغات روی پیراهن بازیکنان تیم ملی شده است. شرگت مخابراتی که روی پیراهن تیم ملی ایران قراردارد و البته روی پیراهن استقلال و پرسپولیس هم هست، صرفا به فکر درآمدزایی بیشتر است و به مسئله دیگری هم فکر نمی کند.

این شرکت از عنوان حامی تیم ملی فوتبال ایران برای تبلیغات پرتعدادش در تلویزیون استفاده می کند اما به فکر زیبایی پیراهن تیم ملی ایران نیست و بازیکنان را به یک تابلوی تبلیغاتی سیار تبدیل کرده است.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باید به این مهم هم اشاره کند که تبلیغات روی پیراهن تیم ملی باید در حد متعارف و استاندارد باشد نه اینکه کل فضای روی پیراهن را بگیرد. در تیم ملی فوتبال هیچ کشوری چنین سبکی از تبلیغات دیده نمی شود.

کد مطلب 3684638
رضا خسروي

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