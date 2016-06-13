نمایشگاه عکاس اتریشی برپا شد/ «رمضان، نگاهی دیگر» در عکسخانه شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته ژوزف پولروس عکاس اتریشی در ایام ماه مبارک رمضان سفری به ایران داشت و در سفر به شهرهای مختلف و مواجهه با رسوم مذهبی در این ماه اقدام به عکاسی از حال و هوای این ماه کرد.

امسال این هنرمند بار دیگر در این ایام به ایران سفر کرده است و مجموعه‌ای از عکس‌های مربوط به ماه رمضان سال گذشته‌اش را برای نمایش در اختیار موزه‌ عکسخانه‌ شهر قرار داده است

پولروس که در ناحیه شمالی وین متولد و بزرگ شد به سرعت به یک عکاس جهان وطنی تبدیل شد. این عکاس که اکنون در وین زندگی می کند برای مدتی در نیویورک، بانکوک و مصر اقامت کرد. او استاد ژانرهای مختلفی در عکاسی از هنری گرفته تا ژورنالیستی است. آثار این عکاس روی جلد نشریات بین‌المللی متفاوتی منتشر شده است.

چندین سال است که پولروس توجه خودش را به عکاسی هنری و فرم کلاسیک عکس سه‌تایی معطوف کرده است. عکس‌های سه‌تایی او تحسین فراوانی را در نمایشگاه‌های متعدد در اتریش و خارج از آن به دست آوردند و همین‌طور کتاب‌های عکس بدیع او نیز موفقیت‌های فراوانی به دست آوردند.

روز شنبه ۲۲ خرداد این نمایشگاه در گالری شماره‌ یک موزه عکسخانه شهر گشایش یافت و از روز گذشته این نمایشگاه برای عموم علاقمندان برپاست و تا سوم تیرماه نیز به کار خود ادامه می دهد.

علاقه‌مندان برای تماشای این نمایشگاه می‌توانند هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ به موزه‌ عکسخانه‌ شهر به نشانی میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوستان بهارشیراز مراجعه کنند.

موزه پنجشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ باز و جمعه‌ها و روزهای تعطیل رسمی بسته است.