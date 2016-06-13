زمان پخش تکرار برنامه «ماه عسل» مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی كه شش شب از پخش برنامه «ماه عسل» از شبكه سه سیما می گذرد بازپخش و تكراری برای این برنامه درنظر گرفته نشده بود و احسان علیخانی در پاسخ به درخواست های مخاطبان برنامه اش تنها با توضیح كوتاهی جمعه شب عنوان كرد كه كنداكتور شبكه شلوغ است و هنوز برنامه ریزان شبكه نتوانستند برای پخش تكرار «ماه عسل» جایی پیدا كنند.

اما بنا به اعلام روابط عمومی ماه عسل از فردا ۲۵ خرداد تكرار این برنامه از شبكه سه سیما پخش خواهد شد و مقرر شد كه در ساعت ٨ صبح بازپخش شب گذشته آن روی آنتن رود.

احسان علیخانی شب گذشته در برنامه بعد از دعوت به چالش پیدا كردن قهرمان های خاموش؛ طرحی كه مردم در آن آدم هایی را در قالب فیلم ده دقیقه ای معرفی می كنند كه داستان های پرفراز و نشیب و جذاب دارند فراخوانی تازه را در برنامه اش اعلام کرد.

او از مخاطبان «ماه عسل» خواست كه مانند سال گذشته تیتراژ «ماه عسل» را بخوانند و برای پخش در برنامه ارسال کنند.

«ماه عسل» با اجرا و تهیه‌کنندگی احسان علیخانی هرشب در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.