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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

زمان پخش تکرار برنامه «ماه عسل» مشخص شد

زمان پخش تکرار برنامه «ماه عسل» مشخص شد

برنامه رمضانی «ماه عسل» با اجرای احسان علیخانی که هر شب ساعت ۱۸:۴۵ روی آنتن شبکه ۳ می رود از فردا ۲۵ خرداد بازپخش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی كه شش شب از پخش برنامه «ماه عسل» از شبكه سه سیما می گذرد بازپخش و تكراری برای این برنامه درنظر گرفته نشده بود و احسان علیخانی در پاسخ به درخواست های مخاطبان برنامه اش تنها با توضیح كوتاهی جمعه شب عنوان كرد كه كنداكتور شبكه شلوغ است و هنوز برنامه ریزان شبكه نتوانستند برای پخش تكرار «ماه عسل» جایی پیدا كنند.

اما بنا به اعلام روابط عمومی ماه عسل از فردا ۲۵ خرداد تكرار این برنامه از شبكه سه سیما پخش خواهد شد و مقرر شد كه در ساعت ٨ صبح بازپخش شب گذشته آن روی آنتن رود.

احسان علیخانی شب گذشته در برنامه بعد از دعوت به چالش پیدا كردن قهرمان های خاموش؛ طرحی كه مردم در آن آدم هایی را در قالب فیلم ده دقیقه ای معرفی می كنند كه داستان های پرفراز و نشیب و جذاب دارند فراخوانی تازه را در برنامه اش اعلام کرد.

او از مخاطبان «ماه عسل» خواست كه مانند سال گذشته تیتراژ «ماه عسل» را بخوانند و برای پخش در برنامه ارسال کنند.

«ماه عسل» با اجرا و تهیه‌کنندگی احسان علیخانی هرشب در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 3684643
محیا رضایی کلانتری

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    نظرات

    • نوید ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
      3 2
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      برنامه ماه عسل برنامه بسیار فوق العاده و آموزنده هست با تشکر فراوان از دست اندرکاران مخوصا احسان علیخانی. نوید هستم از آلمان
    • ز از مشهد ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
      0 1
      پاسخ
      برنامه های امسال ماه عسل جالب نیست
    • مهسا ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفا زمان باز پخش برنامه ماه عسل رو تغییر بدید و یا در دو مرحله باز پخش و تکرار بزارید تا بتونیم از تکرارش استفاده کنیم و یا در تایم سحر تکرارشو بزارید یا در ساعت دو بعدطهر که بتونیم با دیدن این برنامه تحمل گرسنگی و بی حوصلگیمون هم رفع بشه
    • زهرا ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام برنامتون واقعا عالیه خسته نباشید امیدوارم همیشه این برنامه هاباشه تامردم بیشتر آشنا بشن با دردو سختی زندگی
    • فایزه غنی بیدگلی IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
      0 1
      پاسخ
      باسلام مادربزرگ من ۸۰ ساله هستند و تا کنون دوتا خواهرشون رو ندیده اند در ضمن داستان زندگی جالبی دارند من خیلی از طریق ۲بت احوال جست و جو کرده ام ولی تا کنون هیچ رد ونشونی پیدا نشده

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