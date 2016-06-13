اعلام آخرین آمار فروش سینماها/ «بارکد» نزدیک به نیم میلیارد فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، در اکران ماه مبارک رمضان دو فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی در سینماهای کشور اکران شده است. یکی از این فیلم ها در ژانر دفاع مقدس است و دیگری یک فیلم خانوادگی و کمدی است که توانسته است مخاطبان بسیاری را به سینمای ایران جذب کند.

در این گزارش، از آخرین آمار فروش تعدادی از فیلم های در حال اکران سینمای ایران مطلع می شوید، این آمار تا آخرین سانس کاری سینماها در روز گذشته یکشنبه ۲۳ خرداد ماه است.

«بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی بعد از گذشت ۵ روز از اکران با ۲۷ سالن در سینماهای تهران، ۴۵۰ میلیون تومان فروش داشته است.

«ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان بعد از گذشت ۵ روز نمایش در ۲۴ سینما در تهران ۱۲۵ میلیون تومان فروخت.

«ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی نیز در تهران ۷ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشت. فروش این فیلم در کل ۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان است.

فروش «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در تهران ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۲ میلیارد و ۶۰۰ تومان فروش داشت. این فیلم در مجموع ۷ میلیارد ۸۰ میلیون تومان فروخت.

«یک دزدی عاشقانه» به کارگردانی شهاب رضویان در مجموع یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان فروش داشته است که این فروش در تهران شامل ۱ میلیارد ۵۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۲۰۰ میلیون تومان بود.

«رسوایی ۲» به کارگردانی مسعود ده نمکی نیز تا امروز ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان فروش داشته است. این فیلم در تهران یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و ۹۲۰ میلیون تومان در شهرستان ها فروخته است.