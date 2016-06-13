خبرگزاری مهر- گروه استانها: کتاب «طراحی مجتمعهای مسکونی با رویکرد افزایش امنیت فضاهای کالبدی» نوشته مریم نجفیان توسط انتشارات نوروزی منتشر شد.
نویسنده در مقدمه این کتاب به امنیت اجتماعی اشاره میکند و مینویسد: امنیت و به طوراخص امنیت اجتماعی، ارتباط مستقیمی با فضا و ساخت و ساز شهری دارد. یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تأمین کننده امنیت و فضای نامناسب زمینه ساز انواع آسیبها و معضلات اجتماعی است. فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی دفاع، محلات نا امن، همه و همه از عوامل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی هستند. امنیت پایدار شهری با توجه به پیچیدگی محیط شهری تلفیقی از سه بعد امنیتی است.
فهرست این کتاب شامل ۶ فصل به ترتیب فصل اول کلیات، فصل دوم امنیت شهری، فصل سوم فضاهای بدون دفاع، فصل چهارم مطالعه موردی، فصل پنجم تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از روشهای کمی و فصل ۶ نیز نتایج و پیشنهاد است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: حیاط در فرهنگ دهخدا به معنی محوطه و هرجای دیار بسته خانه است. واژههای دیگر مانند ساحت، صحن، میان سرا، صحن سرا نیزبه همین معنی است. حیاظ جزئی ناگسستنی از معماری ایران به شمار میرود و بسته به شرایط فرهنگی، اقلیمی، سنتی و مذهبی در انواع گوناگون معماری کاربرد دارد اما اینکه چرا حیاظ به عنوان فضایی ضروری در معماری پدید آمده است به درستی روشن نیست.
شناسنامه کتاب:
نویسنده: مریم نجفیان
نوبت چاپ: اول – ۱۳۹۵
مشخصات ظاهری: ۱۳۰ صفحه
قطع: وزیری
شمارگان: ۱۰۰۰
شماره شابک: ۶-۶۷۶-۳۶۴-۶۰۰-۹۷۸
چاپ و نشر: نوروزی
قیمت: ۱۰ هزار تومان
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