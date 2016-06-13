کشف اشیاء عتیقه مربوط به دوران هخامنشیان در شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، سرهنگ علی طاحونی دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر ورود تعدادی اشیاء قیمتی دوران ایران باستان توسط یک باند قاچاق به شهرستان مرند و احتمال خروج این اشیاء از کشور، بلافاصله ماموران نیروی انتظامی مخفیگاه متهمان را شناسایی و یکی از آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از منزل یکی از متهمان یک عدد تندیس سر سنگی با نقوش خط میخی و یک عدد صندوقچه سنگی حاوی کتابچه کوچک از جنس چرم با نقوش و علائم نوشته شده به خط دوران کهن کشف شد که برابر اعلام کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان مرند، اشیاء مکشوفه بسیار قدیمی و از عتیقه جات ایران باستان دوره هخامنشیان بوده و دارای قدمتی بیش از سه هزار ساله هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده در این خصوص، پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده و تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.