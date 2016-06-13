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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

فرمانده انتظامی مرند خبر داد:

کشف اشیاء عتیقه مربوط به دوران هخامنشیان در شهرستان مرند

کشف اشیاء عتیقه مربوط به دوران هخامنشیان در شهرستان مرند

مرند - فرمانده انتظامی شهرستان مرند از کشف اشیاء باستانی از یک باند قاچاق با قدمتی بیش ازسه هزار سال و مربوط به دوران هخامنشیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، سرهنگ علی طاحونی دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش هایی مبنی بر ورود تعدادی اشیاء قیمتی دوران ایران باستان توسط یک باند قاچاق به شهرستان مرند و احتمال خروج این اشیاء از کشور، بلافاصله ماموران نیروی انتظامی مخفیگاه متهمان را شناسایی و یکی از آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از منزل یکی از متهمان یک عدد تندیس سر سنگی با نقوش خط میخی و یک عدد صندوقچه سنگی حاوی کتابچه کوچک از جنس چرم با نقوش و علائم نوشته شده به خط دوران کهن کشف شد که برابر اعلام کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان مرند، اشیاء مکشوفه بسیار قدیمی و از عتیقه جات ایران باستان دوره هخامنشیان بوده و دارای قدمتی بیش از سه هزار ساله هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند در پایان خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده در این خصوص، پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده و تلاش برای دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.

کد مطلب 3684658

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