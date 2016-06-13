برنامه اصلاح اشتباهات توتال در یک میدان نفتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ادامه مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه به منظور امضای قرارداد توسعه فاز دوم میدان نفتی آزادگان جنوبی و فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت نفت فلات قاره برنامه جدید حفظ و نگهداشت تولید نفت در میدان اسفند در خلیج فارس را اعلام کرد.

بر این اساس با گذشت حدود ۱۶ سال از توسعه برخی از میادین نفتی منطقه سیری A و E توسط شرکت توتال فرانسه، هم اکنون تولید نفت در برخی از این میادین همچون اسفند و ایلام با کاهش شدید و غیر طبیعی روبرو شده است.

سعید حافظی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با تشریح برنامه جدید افزایش تولید نفت ایران در خلیج‌فارس از تعمیر ۷ چاه جدید به منظور افزایش ۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در این منطقه خبر داد.

وی با اشاره به استقرار دکل DD٤ در میدان اسفند منطقه عملیاتی سیری، تصریح کرد: با اجرای عملیات تعمیر و حفاری چاه‌های بسته، تولید نفت و گاز از این میدان افزایش می یابد.

این مقام سمئول با تاکید بر اینکه عملیات استقرار دکل در ١٩ خردادماه امسال با موفقیت اجرا شد و مقرر است هفت حلقه چاه میدان اسفند تعمیر و منجر به افزایش تولید از میدان شود، اظهار داشت: با اجرای این عملیات، تولید نفت میدان اسفند، در مجموع ١٠ هزار بشکه و تولید گاز آن ٥ تا ١٠ میلیون فوت مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

حافظی تاکید کرد: میدان نفتی ایلام در کنار میدان اسفند قرار دارد و مشتمل بر سه سکوی WEP-١، WEP-٢ و WEP-٣ است که پس از پایان عملیات حفاری چاه‌های این میدان در سال ١٣٧٩ توسط شرکت توتال، باوجود نیاز برخی از چاه‌های ایلام به عملیات تعمیر، این مهم به دلیل شرایط خاص بستر دریا در اطراف این سکوها میسر نشد.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به نیاز عملیاتی و پس از ١٦ سال، کارشناسان اداره حفاری و ترمیم چاه شرکت نفت فلات قاره ایران با مطالعه دقیق و انجام آزمایش‌های لازم از بستر دریا اقدام به انتقال دستگاه حفاری DD٤ به عنوان نخستین دکل در کنار سکوی WEP-٢ کردند که در مدت سه شبانه‌روز این عملیات اجرایی شد و سرانجام دکل در ١٩ خردادماه امسال در میدان اسفند استقرار یافت.