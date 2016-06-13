اعزام بیش از ۷۰ مبلّغ و مبلّغه به مساجد شهرستان بناب

حجت‌الاسلام رسول یگانه سفیدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۷۰ مبلغ به مساجد شهرستان و ۳۰ روستای حومه اعزام می شوند که در این میان حدود ۵ نفر آنها را بانوان تشکیل داده و ما بقی آقایان هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب افزود: ۱۲۰ مسجد از ۱۶۰ مسجد شهرستان بناب در ایام ماه رمضان فعال هستند.

وی ضمن اشاره به فعالیت های مبلغان یاد آور شد: پس از افطار نماز های مغرب وعشا بر پا شده و پس از آن به سخنرانی و به برنامه ختم قرآن پرداخته می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بناب برگزاری کلاس های آموزشی احکام و اخلاق از دیگر برنامه های مبلغان عنوان کرد.