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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب:

اعزام بیش از ۷۰ مبلّغ و مبلّغه به مساجد شهرستان بناب

اعزام بیش از ۷۰ مبلّغ و مبلّغه به مساجد شهرستان بناب

بناب- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب از اعزام بیش از ۷۰ مبلّغ و مبلّغه به مساجد شهرستان بناب خبر داد.

حجت‌الاسلام رسول یگانه سفیدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۷۰ مبلغ به مساجد شهرستان و ۳۰ روستای حومه اعزام می شوند که در این میان حدود ۵ نفر آنها را بانوان تشکیل داده و ما بقی آقایان هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بناب افزود: ۱۲۰ مسجد از ۱۶۰ مسجد  شهرستان بناب در ایام ماه رمضان فعال هستند.

وی ضمن اشاره به فعالیت های مبلغان یاد آور شد: پس از افطار نماز های مغرب وعشا بر پا شده و پس از آن به سخنرانی و به برنامه ختم قرآن پرداخته می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بناب برگزاری کلاس های آموزشی احکام و اخلاق از دیگر برنامه های مبلغان عنوان کرد.

 

کد مطلب 3684661

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