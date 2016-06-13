به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این نخستین رویدادی است که بازی‌سازان ایرانی را به سمت تولید بازی‌های مناسب جهت انتشار در بازار بین‌المللی هدایت می‌کند.

در این رویداد که از اول تیر ماه آغاز خواهد شد، تیم‌های بازی‌سازی یک ماه فرصت دارند براساس قوانین تعیین شده، یک نمونه آزمایشی (پروتوتایپ) از بازی خود را تولید و ارائه کنند که به طور کامل ایده و جذابیت بازی را منتقل کند.

هدف از برگزاری این رویداد، انتشار بین‌المللی بازی بر بستر موبایل و رایانه‌های شخصی است، به همین دلیل خلاقیت و ایده‌محور بودن بازی‌ها یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های انتخاب بازی‌های برتر خواهد بود.

بازی‌های برتر علاوه بر دریافت جایزه نقدی، جمعا به ارزش ۲۵ میلیون تومان، با حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نمایشگاه گیمزکام آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین نمایشگاه بازی اروپا، معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است تاکنون بیش از ۱۰ بازی خوب ایرانی برای بازار بین‌المللی منتشر شده که موفقیت‌های خوبی را تجربه کرده‌اند. رویداد بازی‌سازی Level Up را می‌توان تمرینی برای بهتر شدن نگاه بازی‌سازان ایرانی برای ساخت بازی با چشم‌انداز انتشار بین‌المللی دانست تا به بازی‌های ایرانی در بازارهای جهانی افزوده شود.

بازی‌سازان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیش‌تر به پایگاه اطلاع‌رسانی این رویداد مراجعه کنند.