  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کنعانی‌زادگان بازیکن آزاد است نه بازیکن پرسپولیس!

کنعانی‌زادگان بازیکن آزاد است نه بازیکن پرسپولیس!

مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کرد که مدافع مد نظر پرسپولیس بازیکن آزاد است و به هیچ باشگاهی تعلق ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسؤلان  باشگاه پرسپولیس بارها در روزهای اخیر اهلا کردند که حسین کنعانی زادگان بازیکن این تیم است. حتی برانکو ایوانکویچ هم در صحبت‌هایش اعلام کرد که نگاه ویژه‌ای روی این مدافع ملی‌پوش دارد.

اما این مدافع صبح امروز با حضور در باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که هیچ قراردادی با این باشگاه ندارد! مصطفی شهبازی مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ در این باره به خبرنگار مهر، گفت: قرارداد کنعانی زادگان با پرسپولیس فصل ۹۲_۹۳ به اتمام رسیده است و این بازیکن بلافاصله پس از اتمام قراردادش به خدمت سربازی رفته است.

وی افزود: کنعانی‌زادگان دو فصل اخیر را به عنوان سرباز در باشگاه ملوان بوده و پس از اینکه سرابزی‌اش به اتمام برسد، بازیکن آزاد محسوب می‌شود و به هیچ باشگاهی تعلق ندارد.

با توجه به این موضوع باید دید که واکنش باشگاه پرسپولیس به این موضوع چه خواهد بود.

کد مطلب 3684666

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها