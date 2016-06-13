به گزارش خبرنگار مهر، تعداد اندکی از هواداران تیم فوتبال استقلال که شمارشان به دویست نفر هم نمی رسید صبح امروز دوشنبه مقابل مجلس رفتند و علیه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان شعار دادند و خواستار استیضاح و برکناری او شدند.

در حالی که استقلال مدیرعامل دارد و سرمربی این تیم هم همانطور که هواداران می خواسته اند انتخاب شده است و امور نقل و انتقالات این باشگاه هم در حال پیگیری است، مشخص نیست دلیل اعتراض و تجمع همین اندک هوادار چیست؟

در این وزارت ورزش و جوانان عملکرد مطلوبی در مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نداشته، اما در شرایط فعلی که همه چیز استقلال سرجایش هست و این باشگاه اسپانسر مشخص هم دارد، مشخص نیست هواداران استقلال به چه چیزی اعتراض دارند.

آیا رفتن وحید امیری به پرسپولیس دلیل این ناراحتی و اعتراض است؟ اگر چنین است آیا وحید امیری بازیکنی فوق العاده یا استثنایی است که حالا استقلالی ها افسوسش را می خورند؟ قطعا بازیکنانی که استقلال دارد و یا جذب خواهد کرد از امیری بهتر خواهند بود.

هواداران استقلال که حالا سرمربی مورد علاقه شان را در این تیم می بینند باید با صبر و تحمل بیشتر اجازه دهند باشگاه امور نقل و انتقالات را پیش ببرد و از همین حالا خود را برابر رقیب سنتی بازنده ندانند.