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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

هم مدیرعامل دارند هم سرمربی؛

هواداران استقلال به چه چیزی اعتراض می‌کنند؟

هواداران استقلال به چه چیزی اعتراض می‌کنند؟

درحالی که استقلال هم مدیرعامل دارد و هم سرمربی این تیم انتخاب شده است، مشخص نیست دلیل اعتراض و تجمع هواداران این تیم مقابل مجلس چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد اندکی از هواداران تیم فوتبال استقلال که شمارشان به دویست نفر هم نمی رسید صبح امروز دوشنبه مقابل مجلس رفتند و علیه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان شعار دادند و خواستار استیضاح و برکناری او شدند.

در حالی که استقلال مدیرعامل دارد و سرمربی این تیم هم همانطور که هواداران می خواسته اند انتخاب شده است و امور نقل و انتقالات این باشگاه هم در حال پیگیری است، مشخص نیست دلیل اعتراض و تجمع همین اندک هوادار چیست؟

در این وزارت ورزش و جوانان عملکرد مطلوبی در مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نداشته، اما در شرایط فعلی که همه چیز استقلال سرجایش هست و این باشگاه اسپانسر مشخص هم دارد، مشخص نیست هواداران استقلال به چه چیزی اعتراض دارند.

آیا رفتن وحید امیری به پرسپولیس دلیل این ناراحتی و اعتراض است؟ اگر چنین است آیا وحید امیری بازیکنی فوق العاده یا استثنایی است که حالا استقلالی ها افسوسش را می خورند؟ قطعا بازیکنانی که استقلال دارد و یا جذب خواهد کرد از امیری بهتر خواهند بود.

هواداران استقلال که حالا سرمربی مورد علاقه شان را در این تیم می بینند باید با صبر و تحمل بیشتر اجازه دهند باشگاه امور نقل و انتقالات را پیش ببرد و از همین حالا خود را برابر رقیب سنتی بازنده ندانند.

کد مطلب 3684667
رضا خسروي

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    نظرات

    • علی منصوریان ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
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      به اینکه وزیر تو کارمون دخالت کرد و نقل و انتقالاتمون ک داشت خوب پیش میرفت رو متوقف کرد ولی به خریدای میلیاردی پرسپولیس کاری نداره
    • رارا ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
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      مطمئنا اين متن شما يا حمايت از دولت و عملكردشه اونم خصوصا در بحث ورزش يا اينكه تمايلات رنگي داره بخوايم به سال پيش برگرديم انتخاب برانكو و پول سنگين بابت اين مربي و نذاشتن مربي خارجي براي استقلال و ميزباني پرسپوليس در بازي كه مهمان بود و ... اين فصل و نقل و انتقالات اين فصل و جلو گيري از بازيكن گرفتن دخالت توي انتخاب مربي و هيئت مديره ورود به مسائل ريز در ورزش و اينكه چرا زماني كه استقلال بازيكن گرفت بايد سقف رعايت ميشد ولي اون يكي تيم تهراني با خريد بازيكناي گرون و بالاي يك ميليارد سكوت اختيار
    • آرش ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
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      کاملا مشخصه که نویسنده این خبر طرفدار پرسپولیسه؟؟ آقای خبرنگار یعنی واقعا شما نمی دونی موضوع چیه؟ خبر نداری که وزیر محترمت نقل و انتقلات استقلال و متوقف کرده؟؟ خبر نداری که آقای قنبر زاده رو میخواد مدیرعامل استقلال کنه؟؟ بازم بگم یا خبر داری....!

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