قرارداد خوبی با سایپا بستم/ بدنبال لژیونر شدن هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ترابی پدیده فصل گذشته لیگ برتر در زمره بازیکنانی قرارد داشت که پرسپولیس برای به خدمت گرفتن وی تلاش زیادی به خرج داد اما این بازیکن در سایپا ماندنی شد. ترابی در گفتگوی که با سایت باشگاه سایپا انجام داده بود دلایل تصمیم خود را عنوان کرد. متن این گفتگو به شرح زیر است:

یکی از چهره‌های خبرساز فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران بودی و تیم‌های زیادی از جمله استقلال و پرسپولیس هم خواهانت بودند اما در نهایت قراردادت را با سایپا تمدید کردی. دلیل این تصمیمت چه بود؟

بله این باعث افتخارم است كه مورد توجه تيم های ليگ برتری مانند استقلال و پرسپولیس قرار گرفتم اما احساس می‌کردم باید فوتبالم را در سايپا ادامه دهم. جا دارد از زحماتی كه مجموعه باشگاه و مربيان تيم های پايه برای من كشيده تا اينكه من مهدی ترابی شوم تشكر كنم. با توجه به اينكه فصل گذشته در تيم سايپا بودم، خوشحالم كه توانستم قراردادم را با تيم محبوبم تمديد كنم و بايد بگويم من يك سايپايی هستم و به اين تيم مدیونم.

در این فصل چه هدفی را با سایپا دنبال می‌کنی؟

مجموعه باشگاه سايپا زحمات زيادی را برای من متقبل شده و اميدوارم بهترين فصل فوتبالی‌ام را امسال در كنار حسين فركی بگذارنم و هدفم قرار گرفتن در كورس قهرمانی همراه سایپاست. امیدوارم بتوانيم سهميه آسيايی را كسب و حتي نيم نگاهی به قهرماني هم داشته باشيم. تمام هدفم اين است كه امسال سايپا به موفقيت برسد و از اين تيم لژيونر شوم.

نظرت درباره کادرفنی جديد چيست؟

خوشحالم امسال در كنار سرمربی كار می كنم كه كارنامه خوب و درخشانی دارد. فرکی توانسته با دو تيم سپاهان و فولاد به قهرمانی لیگ برتر برسد و تيم نفت نيز با حضور فركی سهميه كسب كرده است. پس بدون شک بايد بگويم فركی مربي بزرگی است.

قراردادت چگونه تنظیم شد؟

درباره تنظيم قراردادم با سايپا بايد بگويم حسین آقا (فرکی) نقش بسيار موثری داشت و این همه لطف وی به من، باعث افتخارم است. قرارداد خوبی با سایپا بستم و از امروز بدون دغدغه خودم را برای حضور موفق در این تیم آماده و برای شروع لیگ لحظه‌شماری می‌کنم. همچنين آقای فركي به من اجازه داد تا در تمرينات تيم ملی نيز شركت كنم كه از ايشان ممنون هستم