ملی پوشان تکواندو به اردو می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، ملی پوشان تکواندو ایران که برای حضور در المپیک برزیل آماده می شوند بعد از حضور در رقابتهای یونان و کسب ۵ مدال طلا و نقره بامداد امروز دوشنبه به تهران بازگشتند.

با نظر بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی تکواندو تمرینات این تیم از فردا سه شنبه با حضور فرزان عاشورزاده، مهدي خدابخشي و سجاد مرداني ۳ مرد المپيكي تكواندو كشورمان، به همراه آرمين هادي‌پور، مسعود حجي‌زواره و اميد عميدي نفرات دوم هوگوپوشان المپيكي ايران، پيگيري خواهد شد.



هدايت تيم‌ملي تكواندوي كشورمان برعهده «بيژن مقانلو» بعنوان سرمربي و مهدي بي‌باك و مهرداد يوسفي بعنوان مربي است.تيم‌ملي ايران در گروه مردان توسط عاشورزاده، خدابخشي و مرداني به ترتيب در اوزان ۵۸-، ۸۰- و ۸۰+ كيلوگرم موفق به كسب سهميه المپيك شده است.