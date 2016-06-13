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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

ملی پوشان تکواندو به اردو می روند

ملی پوشان تکواندو به اردو می روند

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو از فردا در خانه تکواندو آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان تکواندو ایران که برای حضور در المپیک برزیل آماده می شوند بعد از حضور در رقابتهای یونان و کسب ۵ مدال طلا و نقره بامداد امروز دوشنبه به تهران بازگشتند. 
 
با نظر بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی تکواندو تمرینات این تیم از فردا سه شنبه با حضور فرزان عاشورزاده، مهدي خدابخشي و سجاد مرداني ۳ مرد المپيكي تكواندو كشورمان، به همراه آرمين هادي‌پور، مسعود حجي‌زواره و اميد عميدي نفرات دوم هوگوپوشان المپيكي ايران، پيگيري خواهد شد. 

هدايت تيم‌ملي تكواندوي كشورمان برعهده «بيژن مقانلو» بعنوان سرمربي و مهدي بي‌باك و مهرداد يوسفي بعنوان مربي است.تيم‌ملي ايران در گروه مردان توسط عاشورزاده، خدابخشي و مرداني به ترتيب در اوزان ۵۸-، ۸۰- و ۸۰+ كيلوگرم موفق به كسب سهميه المپيك شده است.
کد مطلب 3684682

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