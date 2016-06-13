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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

در جریان سفر به اسلو؛

ظریف با رییس پارلمان نروژ دیدار کرد

ظریف با رییس پارلمان نروژ دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با رییس مجلس نروژ به دیدار و گفتگو پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف وزیر امور خارجه در دومین دیدار رسمی خود در اوسلو با اولمیک تومسن رئیس پارلمان نروژ ملاقات و درباره همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی و مسائل منطقه ای مورد اهتمام گفتگو و رایزنی کرد.

ظریف با اشاره به زمینه های مختلف گسترش روابط دوجانبه در مرحله پسا برجام و استقبال از گسترش همکاری های پارلمانی گفت: همکاری های اقتصادی دو کشور از حوزه شیلات تا انرژی می تواند افزایش یابد.

رئیس پارلمان نروژ نیز با استقبال از گسترش روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد همکاری های پارلمانی دو کشور افزایش یابد.

طرفین در این ملاقات در خصوص بحران سوریه و راه حل سیاسی و اقدامات لازم برای پایان آن رایزنی کردند.

کد مطلب 3684683
محمد مهدی ملکی

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