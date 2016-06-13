بقای ذات شیطانی آل سعود در گرو کودک­ کشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بین المللی سنگ کاغذ قیچی «حامیان کودکان جنگ» با صدور بیانیه ای خروج مفتضحانه نام حکومت تروریستی آل سعود از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان را باعث اثبات این مسئله به جهانیان دانست که نهادهای به اصطلاح حقوق بشر نه تنها فقط نام حقوق بشر را یدک می ­کشند، بلکه این نهادها با دلارهای رژیم­های کودک­ کش، چرخه مالی خود را به سرانجام می­ رسانند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بِأَی‌ِّ ذَنب‌ٍ قُتِلَت. «سوره تکویر، آیه ۹»

رسوایی نهادهای حامی حقوق بشر بخصوص در حوزه کودکان امری نیست که بتوان بر آن سرپوش گذاشت. کودک­ کشی­ به ویژه در این دهه­ های اخیر یکی از بزرگترین فجایعی است که تا همیشه ننگ آن بر صفحه تاریخ باقی خواهد ماند.

رژیم سفاک آل سعود همچون رژیم منحوس صهیونیستی و حامیان ظالمشان آن چنان بی پروا کودکان بی گناه کشورهای مختلف همانند یمن، فلسطین، عراق، سوریه و بحرین را به خاک و خون می کشند که گویی بقای ذات شیطانیشان در گرو کودک­ کشی و به خاک و خون کشیدن این بی گناهان است.

این جنایات دردناک آنچنان فجیع و طاقت فرساست که بارها سبب آزردگی آزادگان جهان با هر رنگ و نژادی شده است.

هرچند خبر قرار گرفتن رژیم کودک­ کش آل سعود در لیست سیاه سازمان ملل متحد دردی از پدر و مادران داغ دیده و کودکان به خاک و خون کشیده دوا نمی­ کرد اما خروج مفتضحانه نام این حکومت تروریستی از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که نهادهای به اصطلاح حقوق بشر نه تنها فقط نام حقوق بشر را یدک می­ کشند بلکه این نهادها با دلارهای رژیم­های کودک­ کش، چرخه مالی خود را به سرانجام می­ رسانند آن چنان که دبیر کل سازمان ملل عنوان می دارد: اگر نام عربستان را از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان حذف نمی­ کردیم چرخه مالی این نهاد به خطر می­ افتاد.

با توجه به شرایط جهانی از همه­ حامیان انسانیت و آزادگی در سراسر جهان دعوت می­ شود ضمن محکوم نمودن تروریست دولتی و همچنین نهادهای باصطلاح حامی حقوق بشر، آگاه­سازی افکار عمومی را در راستای مظلومیت کودکان بی گناه در دستور کار خویش قرار دهند تا شاید مرهمی باشد بر زخم داغ دیدگان بی­یاوری که چشم امید به آزادگان جهان بسته اند.

گروه بین المللی سنگ کاغذ قیچی

حامیان کودکان جنگ»