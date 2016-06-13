قوانین نقل و انتقالات ویران کننده است

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم فوتبال پیکان و نقل و انتقالات این باشگاه، گفت: ما از فردا سه شنبه تمریناتمان را آغاز می‌کنیم. در این مدت ۱۶، ۱۷ بازیکن جوان جذب کرده‌ایم و احتمالا ۶ سهمیه خود را هم با بازیکنان با تجربه پر کنیم. اسکلت اصلی تیم را که بازیکنان جوان تشکیل می دادند را نیز حفظ کرده‌ایم.

وی افزود: چند گزینه با تجربه هم مدنظر داریم که ظرف چند روز آینده آنها را جذب خواهیم کرد. سعی ما این است که تا آخر هفته تیم را کامل ببندیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به انتقاد بعضی از مربیان و مدیران از آشفتگی بازار نقل و انتقالات، گفت: تمام این مشکلات حاصر قوانینی است که در حوزه نقل و انتقالات وجود دارد. به نظرم قوانین نقل و انتقالات فوتبال ایران ویران کننده است. اگر نگاه کنید متوجه می‌شوید قرارداد ۸۰ درصد بازیکنان تقریبا تمام تیم‌ها یکساله است و با اتمام لیگ، باید دوباره تیم را از نو جمع و جور کرد. همین موضوع به آشفتگی بازار کمک می‌کند.

جلالی ادامه داد: قرارداد یکسال معنا و مفهوم ندارد. این نه تنها به نفع باشگاه‌ها نیست که سرمایه‌هایشان دود می‌شود بلکه به نفع بازیکنان هم نیست.

وی تاکید کرد: اصلا درک نمی‌کنم که چرا نقل و انتقالات باید تا ۶ هفته بعد از شروع لیگ ادامه داشته باشد؛ در صورتی که همه می‌دانیم چنین چیزی به فوتبال کمک نمی‌کند. چرا باید دوره نقل و انتقال بازیکنان ۴ ماهه باشد؟

سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: دوره نقل و انتقال بازیکنان لیگ برتر باید دو هفته باشد و بعد از دو هفته یک مهلت دیگر برای جذب یکی دو بازیکن دیگر بدهند. اینکه بخواهند دوره جذب بازیکن را ۴ ماهه بگذارند، نه به نفع فوتبال است و نه به نفع بازیکن. این کار به بازیکنان فرصت می‌دهد که در تمام باشگاه‌ها یک چرخی بزنند و بعد از اتمام دوران بدنسازی، تیم خود را انتخاب کنند.

جلالی درباره اینکه سازمان لیگ این کار را به نوعی از فوتبال اروپا الگوبرداری کرده است تا بازیکنان خارجی مشکلی برای نقل و انتقال نداشته باشند، گفت: سئوال من این است که کجای دنیا قرارداد بازیکنان ۸۰ درصد تیم‌ها یکساله است؟ قوانین را باید بر اساس ظرفیت فوتبالی و شرایط حاکم بر آن کشور طراحی کنیم.

وی افزود: نمی دانم چرا به این مسائل رسیدگی نمی شود و اصلا برایش اهمیت قائل نیستند. در مراکز تصمیم گیری فوتبال باید امثال من و علی دایی باشیم؛ کسانی که در بطن فوتبال هستند و با مشکلاتی که به فوتبال لطمه می‌زند، آگاهند.

سرمربی پیکان تاکید کرد: تقریبا در تمام تیم‌های ایرانی همینطور است. قرارداد یکساله به همه لطمه می‌زند. مربیان برای هر فصل باید تیم را از اول بچینند. تلاش خودم این است که در هر تیم قرارداد یکساله نداشته باشم ولی گاهی اوقات شرایط جور دیگر رقم می‌خورد و متاسفانه قوانین هم حمایت کننده نیست.

جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا فکر نمی‌کنید زمان برای بستن تیم پیکان برای شما از دست می‌رود؟ گفت: ما تمریناتمان را از فردا آغاز می‌کنیم. دوست داریم تیممان کامل باشد ولی این دیگر دست ما نیست. با هر بازیکنی که صحبت می‌کنیم می‌گوید از استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتورسازی پیشنهاد دارم. اینها مشکلات فوتبال ماست.

وی درباره اینکه راهکارش برای حل این مشکل چیست، گفت: اگر من تصمیم گیرنده بودم، قطعا دوره نقل و انتقالات را دو هفته می‌گذاشتم و سپس به ترتیب برای ماه‌های دوم، سوم و چهارم اجازه می‌دادم باشگاه‌ه، یکی دو بازیکن دیگر جذب کنند.

سرمربی پیکان درباره احتمال جذب آندرانیک تیموریان و چند بازیکن تیم راه آهن هم گفت: اسامی زیادی برای تیم پیکان مطرح می‌شود که اکثر آنها گمانه زنی رسانه‌ای است. اسامی بازیکنانی که می‌خواهم در اختیار باشگاه است و آنها نسبت به جذب بازیکنان موردنظرم اقدام می‌کنند.

جلالی در پایان درباره درخواست کارلوس کی‌روش برای استراحت ملی پوشان و مخالفت مربیانی چون برانکو ایوانکوویچ با این درخواست، گفت: این موضوع در مراحل بعدی است. الان شما راجع به ۱۵ بازیکن صحبت می کنید در حالی که طیف وسیعی از لیگ برتر سرگردان هستند! به نظرم تیم‌های باشگاهی از بازیکنان تیم ملی بیشتر خسته هستند. نمی دانم کسانی که این قوانین نقل و انتقالات را وضع می‌کنند، نمی دانند چه کسانی از این شرایط سود می‌برند؟