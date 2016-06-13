علیرضا زراسوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی و همچنین فعالیت پژوهش سراهای دانش آموزی بیانگر این است که آموزش و پرورش در حال قرار گرفتن روی ریل خودش است.

وی افزود: اگر آموزش و پرورش به همین شکل پیش برود آن وقت دانش آموزان را کنجکاو، مسئول و متعهد بار می آورد. چنین دانش آموزانی نمونه بارز یک شهروند هستند که آموزش و پرورش آنها را با دور کردن از محفوظات و حفظیات پرورش می دهد.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان تصریح کرد: وقتی دانش آموزان با روش های فوق پرورش پیدا کنند قطعا هنگام ورود به دانشگاه با الفبای پژوهش آشنا هستند و دیگر نیاز نیست تا اول این الفبا را به آنها آموزش دهیم و بعد از آنها یک پژوهش بخواهیم.

زراسوندی توصیه کرد: به تمام مسئولان، مدیران، دانشجویان و دانشگاهیان استان توصیه می کنم تا با پژوهش سراهای دانش آموزی در ارتباط باشند و از آنها حمایت کنند.

وی ادامه داد: انصافا کارهایی که در این پژوهش سراهای دانش آموزی انجام می شود در مقیاس و استاندارد علمی خیلی خوبی قرار دارد و آموزش و پرورش هم تمام تلاش خود را برای توسعه این پژوهش سراها به کارگرفته است.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان در ارتباط با همکاری های بنیاد نخبگان با آموزش و پرورش عنوان کرد: طرح ملی و ثابت شهاب که به صورت روتین با هماهنگی آموزش و پرورش برای دانش آموزان انجام می شود و بنیاد نقش یک ناظر طرح را ایفا می کند.

زراسوندی در ارتباط با برنامه های مشترک بنیاد نخبگان خوزستان با آموزش و پرورش این استان نیز بیان کرد: تلاش داریم تا نخبگان مهارتی را در جامعه دانش آموزی شناسایی کنیم. یکی از راه های این شناسایی جشنواره نوجوان خوارزمی است که از برگزاری آن در سطح استانی حمایت خواهیم کرد.

وی خبر داد: رایزنی هایی انجام دادیم تا برای دانش آموزان مستعد که در جشنواره های فناورآنه انتخاب می شوند یک جایزه تحصیلی را تعریف کنیم. بر این اساس همه ساله جشنواره ای را با همکاری آموزش و پرورش و پارک علم و فناوری برگزار و از دانش آموزان مستعد و هماهنگ با شاخص های تعریف شده حمایت کرده و به آنها جایزه تحصیلی خواهیم داد.

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان در پاسخ به این پرسش که بنیاد نخبگان خوزستان چگونه از پژوهش سراهای دانش آموزی حمایت می کند، گفت: نخبگان را به ایجاد ارتباط با این پژوهش سراها تشویق می کنیم و با حمایت از دانش آموزان منتخب سطح کشوری که به مربی نیاز دارند به آنها مشاوره می دهیم.