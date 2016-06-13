رسیدگی به واحدهای تولیدی راکد استان کرمانشاه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه امروز دوشنبه با حضور استاندار در محل استانداری برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه در این جلسه با اشاره به برگزاری ۵۲ جلسه کارگروه تسهیل در استان، اظهار داشت: در هر یک از جلسات برگزار شده مشکلات بیش از ۴ واحد تولیدی در استان مورد بررسی قرار گرفته است.

رضا رحیمی با اشاره به مشکلات پیش رو در راستای احیای واحدهای تولیدی راکد در استان، تصریح کرد: بسیاری از این واحدهای راکد را به آسانی نمی توان احیا کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: واحدهایی که چنین وضعیتی دارند باید از اولویت ستاد تسهیل خارج شوند.

رحیمی رسیدگی به مشکلات واحدهای نیمه تعطیل و راکد را به عنوان اولویت مدیریت استانداری کرمانشاه عنوان کرد.

وی همچنین از آمادگی برای واگذاری و تملیک واحدهای تولیدی در استان که با تعطیلی مواجه شده اند خبر داد.