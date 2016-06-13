کشته شدن ۱۳ عضو طالبان در ولایت لوگر افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است که در عملیات نیروهای ویژه پلیس افغانستان در ولایت «لوگر» ۱۳ عضو طالبان کشته شده‌ اند.

این وزارتخانه اعلام کرده است که این عملیات شب گذشته در روستاهای «پیروخیل» و «بابوس» در مرکز ولایت لوگر انجام شد. در این عملیات، به نیروهای پلیس و مردم محلی آسیبی نرسیده است.

در عملیات شب گذشته علاوه بر کشته شدن ۱۳ عضو طالبان، مقداری سلاح و مهمات توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشف و ضبط شد.

گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است.

ولایت لوگر در جنوب کابل، از ولایت‌های ناامن است که شورشیان وابسته به طالبان بخش‌هایی از آن را تحت کنترل دارند.

از سویی دیگر اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که مامورین این اداره در عملیاتی، سه عضو گروه طلبان را در نواحی شهر «دوشی» ولایت بغلان بازداشت کرده‌اند.