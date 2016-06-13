تخصیص شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های حفظ حقوق بیت المال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، مهدی جعفری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند از تشکیل پرونده رسیدگی به خسارت وارده ۱۴۰ میلیارد ریالی به منابع طبیعع توسط یکی از معادن شهرستان زرند خبر داد و گفت: این پرونده در پی تجاوز و تخریب اراضی ملی توسط یکی ازشرکت های وابسته به معادن در زرند تشکیل شده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند گفت: یکی از اهداف مهم این شورا، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و برخورد با تعدی کنندگان به حقوق بیت المال است.

جعفری با بیان اینکه تقویت واحدهای حقوقی ادارات در تسریع رسیدگی به پرونده ها و اجرای احکام موثر است، بیان کرد: باید واحد های حقوقی ادرات تقویت شوند تا ادارات بتوانند به نحو شایسته ای از حقوق بیت المال و اراضی ملی و دولتی دفاع کنند.

وی افزود: تغییر کاربری اراضی جهاد کشاورزی و نحوه اجرای طرح جامع شهری از جمله امور مهمی است که بستر تصرفات غیر قانونی خواهد شد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

جعفری سازماندهی وضعیت منابع آبی شهرستان را یکی از اولیت های مهم این شورا اعلام کرد و گفت: دستگاه قضائی با متجاوزین حرفه ای و ذی نفوذ در برداشت های غیر مجاز منابع آب برخورد قانونی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع سیستم قضایی شهرستان زرند در ماه های اخیر با حیف و میل کنندگان اموال عمومی نشانگر عزم راسخ و اراده قوی دستگاه قضایی شهرستان در برخورد با تعدی کنندگان حقوق عمومی است.