منابع آبی روستاهای اطراف چادگان به شدت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زمانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم روستای علی عرب چادگان اظهار داشت: روستاهای علی عرب انالوجه ده کلبعلی قرقر و معروف آباد کمبود شدید آب و منابع آبی دارند اما در این روستا هشت هزار و ۷۰۰ دام سبک، ۶۱۵ راس دام سنگین، و یک هزار و ۶۰۰ قطعه طیور از آب شربی که با زحمت به روستاها به صورت سیار می رسد، استفاده می کنند.

وی افزود: منابع آب چاه های حاشیه این روستاها به شدت کاهش یافته است و در تابستان حداقل به مدت ۱۰ ساعت در روز امکان برداشت از این چاه ها نیست و مردم این روستاها باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

رییس شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان چادگان به تخصیص برداشت ۱۸ لیتر آب بر ثانیه از زاینده رود برای این روستاها خبر داد و گفت: طرح آبرسانی به این روستاها با اعتبار مورد نیاز ۹۰ میلیارد ریال با هفت مخزن و ۳۶ کیلومتر طول مسیر باید لوله کشی شود که مطالعات برای فاز اول این طرح به طول دو هزار و ۶۰۰ متر انجام شده است.