حسن آقاکریمی رییس انجمن مدیران تولید سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جدید این انجمن گفت: در ۲ سال گذشته یک سری برنامه ریزی ها در زمینه آموزش اعضای این صنف صورت گرفته بود که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در هیات مدیره وجود داشت به مرحله اجرا نرسید. با توجه به اینکه برنامه های مورد نظر برنامه های قابل توجهی است در حال حاضر نیازی به برنامه های جدید در این صنف نداریم و می توانیم برنامه های قدیم را دنبال کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در حال حاضر می توان از طریق امور صنفی دنبال کرد مساله ارتقای سطح علمی و حرفه ای مدیران تولید است، البته به زودی برنامه های نهایی صنف تبیین و اعلام می شود.

رییس انجمن مدیران تولید سینمای ایران بیان کرد: همچنین در جهت حراست و امنیت شغلی در سینمای ایران، طرح امضای تفاهمنامه با صنوف دیگر در دستور کار قرار می گیرد تا بتوانیم هرچه سریعتر در زمینه امنیت شغلی سینماگران گام های مناسبی را برداریم.

آقاکریمی در پایان گفت: متاسفانه مدتی است شاهد تلاش هایی هستیم که نقش مدیران تولید در مراحل ساخت و به خصوص دریافت پروانه ساخت کمرنگ شود که ما تمام تلاش خود را می کنیم تا تعداد تفاهمنامه ها با دیگر صنوف سینمایی افزایش پیدا کند تا از این طریق جایگاه صنفی مدیران تولید تقویت شود.