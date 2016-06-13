تئاتر شهر ۲۶ خرداد تعطیل است/ آغاز «روزهای بی باران»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «روزهای بی باران» در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه می رود. نمایش «روزهای بی باران» به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه در تالار سایه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می کند.

«روزهای بی باران» عنوان نمایشی به نویسندگی و کارگردانی امین بهروزی است که از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه اجرای خود را در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز می کند.

«روزهای بی‌باران» نمایشی رئالیستی درباره عشق است. این نمایش تلاش می‌کند روایتی متفاوت از بودن ما در کنار دیگری خلق کند؛ بودنی که با نبودن دیگری معنایش را از دست می‌دهد، نمایشی عاشقانه درباره جای خالی آدم‌ها.

در این اثر نمایشی که پیش از این نیز در جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفته بود سجاد افشاریان، وحید آقاپور، نازنین احمدی، سوگل خلیق به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که کامیاب امین عشایری طراح صحنه، شهرزاد مظاهری طراح لباس، صالح علوی زاده برنامه ریز و دستیار کارگردان، یگانه خدیوی دستیار دوم کارگردان، محمد مرادی مدیراجرا، مریم نراقی مدیر فرهنگی و مشاور امور رسانه و امیر قالیچی تبلیغات مجازی به عنوان گروه اجرایی نمایش حضور دارند.

گلشن قربانیان عکاس، مریم بهروزی مدیر صحنه، مهدی بهروزی منشی صحنه، شهاب اشتری طراح پوستر و بروشور، نازنین احمدی طراح تیزر، وهاب یحیی زاده دستیار طراح صحنه، الهه رجبی دستیار طراح لباس، صالح علوی زاده و شهرزاد مظاهری مترجمان زبان انگلیسی دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل می دهند.

نمایش «روزهای بی باران» از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه ساعت ۱۹ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان میزبان دوستداران تئاتر است.

تمامی نمایش های تئاتر شهر ۲۶ خرداد ماه به صحنه نمی روند

تمامی آثار نمایشی به صحنه رفته در تالارهای چهارسو و قشقایی مجموعه تئاتر شهر چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه اجرایی نخواهند داشت.

تمامی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای چهارسو و قشقایی تئاتر شهر روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه (س) اجرایی ندارند.

نمایش «اکتبر ۱۹۴۲،پاریس» به کارگردانی مسعود موسوی در تالار سایه دوشنبه ۲۴ خرداد و نمایش «راه مهر، راز سپهر» به کارگردانی شکرخداگودرزی در تالار اصلی جمعه ۲۱ خرداد ماه به اجرای خود پایان دادند.