ماه رمضان بهترین فرصت برای انس با قرآن/ روزه؛ وسیله سنجش اخلاص

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی، استاد اخلاق حوزه های علمیه، تولیت حوزه علمیه و امام جماعت مسجد امام حسین(ع) شهرری، در گفتگویی با اشاره به آیه «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‌: اى كسانى كه ايمان آورده ‌ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود و اين دستور براى آن است كه پاك و پرهيزكار شويد»، گفت: بهترین دستور العمل برای بهره برداری از ظرفیت عظیم ماه رمضان و برای تربیت وخودشناسی، انجام اعمال نیک و شایسته است که در این ماه صورت می گیرد.

امام جماعت مسجد امام حسین(ع) اظهار داشت: امام صادق(ع) فرمودند: «انما فرض الله الصيام ليستوى به الغنى و الفقير: خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند(من لا يحضره الفقيه، ج ۲ ص ۴۳، ح ۱). امام على عليه السلام درباره اثرات ماه مبارک فرمودند «خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد».

استاد سطوح عالی حوزه علمیه افزود: «ماه رمضان» بهترین فرصت برای بازیابی و خودسازی است که خداوند متعال روزه گرفتن را نشانه ایمان برای انسان مؤمن می داند که در آیات قرآن کریم نیز به اهمیت وتوجه به ماه مبارک رمضان اشاره شده است.

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) افزود: رمضان ماهی است که ظرف نزول قرآن بوده و سبب گره خوردن و پیوستگی آنها شده است که برای ورود و بهره گیری ازاین فضای معطر و تربیت نفس باید انس با قرآن را در خود تقویت کنیم.

آیت الله حسینی مازندرانی با بیان اینکه بهره مندی از رمضان بهره گیری از قرآن است، بیان داشت: شنیدن قرآن، خواندن قرآن، توجه به مفاهیم و ترجمه اولیه آن، تفکر در معانی عمیق قرآن و تفسیر آیات قرآن مراحلی است که اگر با هدف یادگیری و به کارگیری آنها در زندگی مورد استفاده قرارگیرد خداوند تمام نیازها را برطرف و مشکلات را مرتفع می سازد.

استاد اخلاق حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: کسانی هستند که در ماه مبارک رمضان، هیچ انس و ارتباطی با قرآن ندارند که این امر غفلت و کوتاهی خانواده و جامعه را در امر تربیت دینی و اسلامی نشان می دهد که باید رسانه، مبلغان دینی و فرهنگ سازان جامعه با همکاری و همیاری وبرنامه سازی های متنوع دینی و فرهنگی اثرات بهره مندی و ارتباط با قرآن را برای مردم بیان کنند.

امام جماعت مسجد امام حسین(ع) شهرری گفت: برای بهره مندی لازم از ماه رمضان باید قرآن را در اعماق و زاوایای زندگی به کار برد و توجه داشت که بدون قرآن و بهره گیری از آن زندگی کارساز نخواهد بود.

وی افزود: رمضان تکیه گاه امنی برای انسان و بشریت است که برای خودسازی و تربیت نفس خویش نیازمند راه چاره بوده و اگر انسان بتواند در این ماه تمامی گره های ارتباطی خود را با خدا و قرآن کریم محکم کند بی شک به سعادتی بزرگ نایل خواهد شد.

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) اضافه کرد: ماه رمضان بهترین فرصت برای بهره گیری از قرآن و چنگ زدن به ریسمان الهی از افتادن در فراز و نشیب، لغزشها، زیاد و کم بودنها و نادیده گرفته شدن در بارگاه الهی است و جوانان باید با کسب معرفت در این ماه ماندگاری فیوضات الهی برگرفته از قران را با قرار گیری در ماه مبارک رمضان برای تمای سالهای زندگی خود حفظ و تقویت کنند.

استاد اخلاق حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: قرآن معجزه خدا و کتاب زندگی ساز انسان است که اگر با درک به معانی وکسب معرفت مورد توجه و اهمیت قرار گیرد، قطعا سعادتی ماندگار برای انسان به همراه خواهد داشت.

امام جماعت مسجد امام حسین(ع) شهرری گفت: ثواب تلاوت قرآن در ماه رمضان تا اندازه‌ای است که ثواب خواندن یک آیه با تلاوت کل قرآن کریم برابری می‌کند و این میزان اجر و ثواب فقط در ماه رمضان است که انسان می‌تواند از آن بهره مند شود.

استاد اخلاق حوزه های علمیه افزود: ائمه اطهار(ع) همواره سفارش کرده‌اند قرآن را با ترتیل و به آرامی تلاوت کنید و در میان عبارات آن توقف شود تا بتوان به مفاهیم آن توجه و تامل و دعا و طلب روزی کرد و به طور کلی قرآن به گونه‌ای تلاوت شود که اخلاق ما بهتر از گذشته شود.

آیت الله حسینی مازندرانی ادامه داد: نمازهای مستحبی بسیار زیادی در ماه مبارک رمضان سفارش شده که مشروح آن در مفاتیح الجنان آمده و خوب است ما حداقل نمازهای نافله را بخوانیم.

تولیت حوزه علمیه امام حسین(ع) با اشاره به سفارشات رسول گرامی اسلام(ص) درباره خانواده در ماه رمضان گفت: گاهی در خانواده‌ها حقوق افراد رعایت نمی‌شود و شایسته است مهربانانه حق همدیگر را ادا کنیم.