شمس: هیات رئیسه مقصر مشکلات فوتسال است/ بازی با برزیل مفید بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس در رابطه با اختلاف نظر هیات رییسه لیگ فوتسال در رابطه با زمان آغاز لیگ فوتسال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: به هر حال اکثر افراد هیات رییسه در لیگ تیمداری می‌کنند و به خاطر اینکه حقوق کمتری به کارمندانشان بدهند، به دنبال تعویق زمان برگزاری لیگ هستند.

وی افزود: البته سید رضا افتخاری هم میان این افراد تیم دار که در هیات رییسه حضور دارند و تعدادشان بیشتر است، در اقلیت قرار دارد. آقای افتخاری زحماتش را می‌کشد اما ما برای موفقیت نباید زمان را از دست بدهیم. زیرا برای موفقیت باید امکانات مانند تمرین مناسب و اردو مهیا شود.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال با اشاره به لغو دیدار تدارکاتی با برزیل تصریح کرد: این مسابقات می‌توانست برای تیم ملی مفید باشد. نمی‌دانم به چه علتی این اردو لغو شد. مسابقه با تیم ملی برزیل که قهرمان جهان است، افتخار بزرگی محسوب می‌شود و بازیکنان را نیز آبدیده می‌کند.

شمس اضافه کرد: هنگامی که من در تیم ملی بودم، چه در ایران و چه در برزیل با تیم ملی این کشور بازی کردیم و در تمام مسابقات هم بازنده بودیم ولی این بازی ها برای تیم ما خیلی مفید بود. به هر حال یک فرد خاص نمی‌تواند تنها برای برگزاری این مسابقه اقدام کند.

وی با اشاره به حضور برخی بازیکنان تیم ملی در جام رمضان که در کشور امارات برگزار میشود، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من بازیکن حق دارد که در مسابقات این‌چنینی حضور پیدا کند زیرا بازیکنان در حال حاضر ۶ ماهی می‌شود که از فوتسال درآمدی ندارند. ما باید زمینه را خودمان فراهم کنیم چراکه شاید درآمد یک بازیکن در طول سال از همین جام و در طول همین یک ماه تامین شود. الان می‌شود گفت که این موضوع نه تقصیر کمیته فوتسال است و نه افتخاری. به نظرم هیات رییسه مقصر بروز برخی مشکلات فوتسال است.