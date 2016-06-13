زوج نیکوکار اردستانی هزینه مراسم عروسی خود را به ایتام اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان؛ مهرداد پویان گفت: زوج نیکوکار که حامی ایتام تحت حمایت کمیته امداد نیز هستند، بخشی از هزینه مراسم عروسی خود را برای کمک به ایتام به این کمیته اهدا کردند.

وی با بيان اين مطلب افزود: این زوج خیر اردستانی پس از حضور در کمیته امداد و بازدید از فعالیت های حوزه اکرام ایتام، تصمیم گرفتند زندگی خود را با احسان و نیکوکاری آغاز کنند.

مديرکميته امداد شهرستان اردستان ادامه داد: عروس و داماد نیکوکار ۱۷ میلیون ریال هزینه مراسم عروسی خود را برای اطعام ایتام کمیته امداد اختصاص دادند.