توضيحات رئيس پليس راهور درخصوص طرح بخشودگی ديرکرد جرايم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری در تشریح طرح بخشودگی جرایم رانندگی اظهار داشت: به محض ابلاغ این مصوبه توسط هیئت دولت، این طرح اجرایی و در این راستا؛ تنها دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان سال ۹۴ بخشوده خواهد شد و رانندگان باید اصل جریمه را پرداخت کنند.

وی افزود : شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰، پلیس +۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت، سامانه پیامکی ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ از میزان جرایم خود مطلع شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: براساس مصوبه هیئت دولت، دیرکرد جرایم راهنمایی و رانندگی تا پایان سال ۹۴ بخشیده خواهد شد و برابر قانون نیز از زمان ابلاغ مصوبه تا اجرایی شدن آن دوهفته فرصت داریم.

وی مطرح کرد: البته بخشش دیرکرد جرایم، تخلفاتی که به صورت «تسلیمی» و یا «الصاقی» به راننده داده می‌شود را در برمی‌گیرد که اگر ۶۰ روز از پرداخت آن بگذرد، مبلغ جریمه و دیرکرد دو برابر خواهد شد که تنها دیرکرد جرایم تا پایان سال ۹۴ برابر این مصوبه بخشوده خواهد شد.

گفتنی است طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان سال ۹۴ از جمله پیشنهاد های ناجا به مجلس شورای اسلامی است و پس از بررسی این پیشنهاد، نمایندگان مجلس مصوب کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو، دیر کرد جرایم رانندگی ناشی از عدم ‌پرداخت تا پایان ۹۴ ، بخشیده می‌شود. این طرح به زودی با ابلاغ هیئت دولت اجرایی خواهد شد.