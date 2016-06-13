جدول قیمت سکه و ارز روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز دوشنبه در بازار یک میلیون و ۳۲ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۳ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۸ تومان، هر یورو را ۳۹۱۸ تومان، هر پوند را ۴۹۷۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۹ و درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)