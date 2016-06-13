سقوط جنگنده نیروی هوایی هند در ایالت راجستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، جنگنده نیروی هوایی هند از نوع «MiG-۲۷» در اثر برخورد با یک ساختمان مسکونی در منطقه «جوده پور» ایالت راجستان هند سقوط کرد. خلبانان این جنگنده توانستند با چتر جان خود را نجات دهند. دو نفر نیز در این حادثه زخمی شده اند.

این جنگنده آموزشی بدلیل نقص فنی درخواست فرود اضطراری کرده بود اما بدلیل از کار افتادن موتور نتوانست به آسانی فرود آید و در منطقه «مهاویر نگر» شهر «جوده پور» سقوط کرد.

جنگنده «MiG-۲۷» از آن دسته جنگنده های قدیمی به شمار می رود که از رده خارج می شوند.

«اورپ راها» فرمانده نیروی هوایی هند اعلام کرده است پس از تحویل جنگنده های «رافائل» جنگنده های قدیمی این کشور از رده خارج می شوند.