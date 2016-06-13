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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

در دور دوم سفرهای اروپایی؛

ظریف با رئیس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان نروژ دیدار کرد

ظریف با رئیس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان نروژ دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان که در نروژ به سر می برد با رییس کمیسون سیاست خارجی و دفاعی مجلس آن کشور به رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریف وزیر خارجه در سومین دیدار رسمی خود در اوسلو با آنیکن هویتفلدت رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان نروژ دیدار و در خصوص همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه پارلمانی گفتگو کرد.

رئیس پارلمان نروژ با اشاره به نتایج مثبت دیدار اخیر هیات پارلمانی نروژ از ایران، از گسترش روابط دو کشور در مرحله جدید استقبال کرد.

ظریف نیز با تشکر از نقش مثبت نروژ در اجرای بخشی از توافقات برجام (تبادل اورانیوم طبیعی و غنی شده) و برشمردن زمینه های متعدد گسترش روابط دو کشور در مرحله پسابرجام، ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور در همه زمینه ها گسترش یابد.

طرفین در این ملاقات در خصوص تحولات منطقه ای، بحران سوریه، رویارویی همه جانبه با افراط گرایی و تروریسم، حقوق بشر و همچنین نظام انتخاباتی و ساز و کارهای پارلمانی دو کشور تبادل نظر کردند.

کد مطلب 3684771
محمد مهدی ملکی

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