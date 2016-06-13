به گزارش خبرنگار مهر، تاكنون بیش از ۱۰ عنوان كتاب از مجموعه­ «رمان‌هايی كه بايد خواند» منتشر شده كه اغلب این عناوین موفق به دریافت جوایز معتبر بسیاری شده‌اند و مخاطبان آن‌ها نوجوانان هستند.

«جَنگ چهارشنبه‌ها» داستان پسری به اسم هالینگ هودهود است كه تازه به كلاس هفتم رفته است، اما از اولین روز آشنایی با معلم‌اش، خانم بیكر، فكر می‌كند كه به دردسر افتاده است. خانم بیكر كار‌هایی می‌كند كه انگار از هالینگ متنفر است. خیره شدن­‌های زیاد، سؤال‌های سخت و خیلی كارهای عجیب دیگر. به هر حال، هالینگ باید چهارشنبه­‌ها را با معلمش بگذراند، چون روزهای چهارشنبه دانش آموزان در کلاس‌­های مذهبی شرکت می‌کنند و او تنها دانش‌آموز پروتستان مدرسه است. آیا واقعا خانم بیكر از هالینگ متنفر است یا همه­ این­ها توهمات ذهن اوست؟ در این مبارزه هالینگ برنده می‌شود یا خانم بیكر؟

«جَنگ چهارشنبه‌ها» داستانی واقع‌گرا، طنزآمیز و تاریخی است که فضای نیویورک را بین سال‌های ۱۹۶۸-۱۹۶۷ به تصویر می‌کشد. زمانی که امریکا درگیر جنگ با ویتنام است و آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی آن روی زندگی مردم سایه انداخته است.

این رمان برنده‌ی مدال نیوبری بوده و جوایز ادبی مهم دیگری نیز دریافت كرده است. «جَنگ چهارشنبه‌ها» با قیمت ۲۹۰۰۰ تومان راهی بازار شده است.