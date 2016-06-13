پرورش آبزیان ارزش افزوده فراموش شده فارس/ طلای سیاه در شکم ماهی

خبرگزاری مهر، استان‌ها – هادی فتحی: ماهی و میگو از جمله مواد غذایی هستند که از گذشته های بسیار دور تاکنون در سفره های مردم ایران و به خصوص مردم فارس وجود داشته و همواره مورد استقبال قرار گرفته است.

حدود ۵ سال پیش طرح جامعی در استان فارس اجرا شد که طی آن با برنامه ریزی مناسب شاهد افزایش مصرف ماهی و آبزیان بودیم که برای رسیدن به این موفقیت نیز مجوزهای مختلفی در راستای راه اندازی مراکز پرورش ماهی داده شد.

اما آنچه که کمتر در استان فارس مد نظر قرار می گیرد این است که ارزش افزوده پرورش آبزیان رقمی به تناسب بالا است و اگر با برنامه ریزی مناسب این حرکت دنبال شود به طور حتم در اشتغال و کسب درآمد نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.

با فرارسیدن سالهای خشکسالی در استان فارس و استفاده گسترده از منابع زیر زمینی وضعیت پرورش ماهی نیز به خطر افتاد که با ارائه طرحی جدید استفاده از حوضچه و استخرهای کشاورزی مد نظر قرار گرفت.

حوضچه های داخل مزارع و باغات که در روند عادی زندگی بسیار تاثیرگذار است در حال حاضر مورد استفاده پرورش ماهی قرار می گیرد که توجه و توسعه این بخش کمک به اشتغال و درآمد خواهد بود.

اما در بیش پرورش آبزیان آنچه که مورد تاکید فراوان است تولید ماهی خاویار است که در این راستا به دلیل نبود مراکز فرآوری بازهم این تولید به طور خام از استان خارج می شود در حالیکه می تواند ارزش افزوده فراوان برای استان داشته باشد.

تولید ۶۵ تن ماهی خاویار در فارس

اما مدیر کل شیلات فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه استفاده از حوضچه های داخل باغات و مزارع حرکت بزرگی بوده است، گفت: در حال حاضر به دلیل خشکسالی های موجود نمی توانیم مراکز بزرگ پرورش ماهی را بیش از گذشته فعال کنیم به همین دلیل به سمت استفاده از حوضچه ها رفتیم.

محمد رضا سعادت تاکید کرد: خوشبختانه طی مدت گذشته نگاه ها به موضوع پرورش ماهی با گذشته تفاوت فراوان کرده است به همین دلیل برنامه ریزی های گسترده ای در این بخش آغاز شد.

وی تاکید کرد: آنچه که تا به امروز اتفاق افتاده استفاده از ۱۸۰۶ حوضچه یا استخر پرورش ماهی در مزارع است که یک میلیون و ۳۰۰هزار بچه ماهی در آن رهاسازی شده است.

سعادت ادامه داد: در سال گذشته ۱۶۰۰ تن ماهی گرمابی و ۸۵۰۰ تن ماهی سردابی در فارس تولید شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن افزایش مناسبی داشته است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت تولید ماهی خاویار در فارس نیز گفت: ۶۵ تن ماهی خاویار در سال گذشته تولید شد که در این بخش نیز افزایش داشته ایم.

مدیرکل شیلات فارس افزود: باید با جذب سرمایه گذاران به سمت فرآوری حرکت کنیم نه اینکه خاویار را به طور معمولی و خام صادر کنیم زیرا ارزش افزوده بسته بندی و فرآوری آن به استان فارس تعلق نمی گیرد.

سعادت تصریح کرد: حدود ۳۱۵ کیلوگرم خاویار سال گذشته تولید شده که البته باید با برنامه ریزی مناسب افزایش تولیدات داشته باشیم.