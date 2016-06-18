مهرداد خورشیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: در اجرایی کردن پرداخت الکترونیکی AFC و AVL در تاکسیرانی نیازمند حمایت مالی بانک های عامل هستیم.

وی با بیان اینکه در زمینه الکترونیکی کردن پرداخت های تاکسیرانی و پرداخت های الکترونیکی AFC و AVL با مشکل مالی مواجهیم، گفت: این مقوله در حوزه اجرایی نیازمند همکاری بانک های عامل است تا کمترین بار مالی بر دوش راننده باشد.

خورشیدوند با بیان اینکه در حوزه اتوبوسرانی پرداخت های الکترونیک به صورت BOT اجرا شده و تاکسیرانی نیز به دنبال اجرای این روش است، گفت: کیف پول الکترونیک نیز از موارد مورد مطالعه است تا مردم به جای چند کارت پرداخت، پرداخت های خود را با یک کارت انجام دهند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر همدان از تلاش برای سرمایه گذاری کلان در حوزه تاکسیرانی در خصوص پرداخت الکترونیک با توجه به حجم عظیم تاکسی ها سخن گفت و افزود: مشکلات سازمان تاکسیرانی در اجرایی کردن پرداخت الکترونیک بسیار فراتر از اتوبوسرانی بوده و نیازمند سرمایه گذاری کلان است.

وی گفت: پرداختی ها در تاکسیرانی در مقایسه با اتوبوسرانی که جمعا ۲۰۰ دستگاه با نرخ کرایه ثابت دارد، متفاوت است.

وی در ادامه با بیان اینکه از تعداد ۳۴۲۴ دستگاه تاکسی فعال در سطح شهر حدود ۲۷۰ دستگاه تاکسی ون و مابقی تاکسی ۴ نفره است، گفت: این تعداد دستگاه تاکسی در ۹۲ خط مشغول فعالیت هستند.

خورشیدوند با بیان اینکه تاکسی های بیسیم ۱۸۲۸، ۱۸۲۰ و ۱۸۳۳ نیز زیر نظر سازمان تاکسیرانی خدمات رسانی می کنند، گفت: تاکسی بیسیم ۱۸۲۰ مخصوص بانوان است.

وی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۴۰۰ هزار سفر درون شهری در شهر همدان با تاکسی انجام می شود، افزود: از تعداد ۳۴۲۴ دستگاه تاکسی فعال، بیش از ۲۰۰۰ دستگاه وارد میدان امام خمینی واقع در مرکز شهر می شوند و بیشترین تراکم مربوط به ۶ خیابان اصلی منتهی به میدان امام خمینی است.