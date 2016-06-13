کتابخانه ملی عراق برای حفظ اسناد این کشور خواستار کمک ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌كل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علاء ابوالحسن، رئیس کتابخانه و مرکز کتب و اسناد ملی عراق ضمن حضور در محل رایزنی فرهنگی ایران در بغداد با غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی كشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علاء ابوالحسن ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات گفت: در مرکز کتب و اسناد عراق، اسناد قدیمی وجود دارد که لازم است بازبینی شود و برای این کار ما نیاز به تجربیات ایران داریم.

رئیس کتابخانه و مرکز کتب و اسناد ملی عراق افزود: سندها و کتب معتبری در این مرکز وجود دارد که نشان از روابط و برخی از اشتراکات مرزی بین دو کشور ایران و عراق است؛ این اسناد مربوط به زمان پادشاهی در دو کشور می‌شود تا جایی که برخی از اسناد مربوط به بیش از سیصد سال قبل است.

وی در پایان سخنان خود، یادآور شد: نگرانی‌های ما در حفظ و نگهداری این اسناد است و با توجه به نبود امکانات جدید فقط برخی از آنها به شکل کلی در آرشیوی که نیاز به بازسازی دارد، نگهداری می‌شود كه در این مسیر نیازمند همکاری ایران هستیم.

آمادگی ایران جهت آموزش و انتقال تجربیات به کتابخانه ملی و مرکز اسناد عراق

غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی ایران در عراق هم در سخنانی، به وجود امکانات بسیاری در حوزه شیوه‌های نوین کتابداری و حفظ آثار و اسناد قدیمی در ایران اشاره و تصریح كرد: تمام سعی ما بر این است تا بتوان مجموعه‌های ملی و فرهنگی غنی را حفظ كرد.

وی ادامه داد: کتابخانه ملی ایران بخش‌های مختلفی دارد که یکی از این بخش‌ها مربوط به اسناد و کتب و نسخ خطی و تاریخی است و نگهداری آن به شکل خاص و پیشرفته‌ای صورت می‌پذیرد.

رایزن فرهنگی کشورمان در سخنان خود به سفر وزیر فرهنگ عراق به تهران و بازدید وی از کتابخانه ملی اشاره كرد و گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که به امضای وزرای فرهنگ دو كشور رسید، یکی از مباحث آن، ترویج و آموزش در حفظ و نگهداری کتب و اسناد بود، لذا ما به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعم از آموزش و انتقال تجربیات در زمینه‌های مختلف با کتابخانه ملی و مرکز اسناد عراق اعلام می‌كنیم.

وی تأكید كرد: در ایران چند کتابخانه و مرکز اسناد معتبر داریم که از جمله آن می‌توان به کتابخانه و مرکز اسناد ملی، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی در قم اشاره کرد.

اباذری افزود: در بخش اسناد سه مترجم فارسی داریم که برخی از اسناد را تفکیک کرده و دسته‌بندی می‌كند كه در این مدت تعداد زیادی از اسناد را الکترونیکی کرده‌ایم تا از نابودی آنها جلوگیری شود.

بر پایه این گزارش، در پایان هیأت عراقی خواهان اجرای تفاهمنامه فرهنگی امضاء شده بین دو وزیر و هماهنگی با کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران جهت انعقاد تفاهم‌نامه خاص و همکاری‌های مشترک فی‌مابین شدند.