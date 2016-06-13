هاشم شیرازیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: تابستان امسال برنامههای اوقات فراغت با رویکرد غنیسازی و مهارتآموزی در ۴۰۰ کانون مساجد خراسان شمالی برگزار میشود.
وی افزود: فعالیتهای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان خراسان شمالی در ۳۴۱ پایگاه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، ۲۴ خانه نور با محوریت فعالیت قرآنی، ۲۱ كانون تخصصی و چهار مركز دیجیتال انجام میشود.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تصریح کرد: امسال نظامنامهای در خصوص برنامههای اوقات فراغت کانونهای فرهنگی هنری تنظیمشده است که برنامهها و فعالیتهای اوقات فراغت بر اساس این نظامنامه فعالیتهای خود را باهدف غنیسازی در کانون مساجد برگزار میکنند.
شیرازیان خاطرنشان کرد: اهداف این نظامنامه ارزیابی و نظارت بر فلسفه تربیتی و آموزشی، ارائه گواهینامه و معرفی نمونه کارهای برتر است و در پایان به برگزیدگان لوح سپاس اعطا خواهد شد.
وی گفت: امسال پس از ماه مبارک رمضان ۲۰ هزار مبلغ در پایگاههای اوقات فراغت کانونهای مساجد و اردوگاههای موقت که در استان راهاندازی خواهد شد، حضور پیداکرده و به مباحث دینی میپردازند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان افزود: همزمان شدن اوقات فراغت با ماه مبارک رمضان سبب شد تا کلاسهای تفسیر کوتاه سوره مبارکه آلعمران و برگزاری مسابقه را در برنامهها داشته باشیم.
شیرازیان با اشاره به اینکه برنامههای رسمی اوقات فراغت از ۲۰ تیرماه جاری آغاز میشود، اظهار داشت: هماکنون از علاقهمندان برای شرکت در کلاسهای اوقات فراغت در محل پایگاه دبیرخانه دائمی اوقات فراغت دبیرخانه کانون مساجد با رویکرد مهارتآموزی کارکردهای مساجد ازجمله مکبری، مؤذن و مداحی ثبتنام به عمل میآید.
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