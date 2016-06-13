به گزارش خبرنگار مهر، داوود پاشایی در جلسه هماهنگی مراسم روز جهانی قدس و هفتم تیر که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد، با اشاره به اهم اقدامات سپاه البرز در راستای اجرای برنامه های ویژه ایام هفت تیر و روز جهانی قدس، اظهار کرد: همزمان با روز جهانی قدس رژه ۴۰۰ نفری یگان فاتحین با پوشش لباس های مدافعین حرم از میدان شهدا به سمت مصلی کرج برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امید است در این مراسم با مساعدت شهرداری کرج بتوان پرچم حزب الله و جمهوری اسلامی ایران را به تعداد افراد تهیه کرد، گفت: برگزاری نشست های روشنگری در این ایام انجام می شود.

مسئول امور فرهنگی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز بیان کرد: نسبت به فضاسازی محیطی تمامی حوزه های مقاومت برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته و نگرانی از این حیث وجود ندارد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلیمن علیرضا سعیدی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد البرز، گفت: در نظر داریم مسئله مهم روز جهانی قدس، هفتم تیر و حقوق بشر آمریکایی تا حد امکان در مساجد استان البرز مطرح تا مردم از جمله جوانان در جریان جزئیات این مهم قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه آمادگی لازم برای انجام برنامه های مختلف نظیر برگزاری مسابقات کتابخوانی، برنامه های فرهنگی و مذهبی در مساجد استان البرز وجود دارد، افزود: در نظر داریم در مساجد البرز جنایات آمریکا و مبحث مهم استکبارستیزی حضرت امام خمینی(ره) مورد بحث قرار گیرد.

همچنین رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در این مراسم، گفت: به طور قطع همانند سال های گذشته شاهد حضور پرشور و شعور ورزشکاران البرزی در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس خواهیم بود

وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار جامعه ورزشی استان البرز میزبان مسابقات ملی حفظ و قرائت قرآن کریم است، بیان کرد: این مسابقات بعد از ماه مبارک رمضان به میزبانی البرز برگزار می شود.