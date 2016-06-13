به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن تصویربرداری مجموعه تلویزیونی مناسبتی «کشیک قلب»، ۹۰ درصد از مراحل تدوین آن توسط حسین غضنفری به اتمام رسیده و صداگذاری آن هم توسط آرش اسحاقی انجام می‌شود.

طبق گفته های علی پورکیانی تهیه کننده، پس از مذاکرات و توافقات انجام شده، مهدی زارع موسیقی متن این مجموعه را می نوازد و موسیقی تیتراژ پایانی پروژه را آرمان موسی پور آهنگسازی می‌کند. حسین مهکام که پیش از این نگارش فیلمنامه‌های سینمایی «بیست»، «هیچ»، «برف»، «نقش لیلی»، «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» و «پدر آن دیگری» را بر عهده داشته است سال گذشته فیلم سینمایی «آزادی مشروط» را روانه اکران کرد.

علی پورکیانی نیز تاکنون تهیه کنندگی سریال «بیداری» و فیلم های تلویزیونی «همه افتادگان»، «سپیده»، «در جستجوی خواستگار»، «لارستان-۶:۳۰ دقیقه بامداد» را بر عهده داشته است.

در خلاصه داستان این مینی سریال مناسبتی آمده است که یک پزشک جوان در بیمارستان و در شب ۱۹ ماه مبارک رمضان با یک بیمار عجیب مواجه می‌شود.

محسن کیایی، رحیم نوروزی، علیرضا استادی، لیندا کیانی، نگین معتضدی و با حضور آتیلا پسیانی، کاظم هژیر آزاد و بهاره رهنما بازیگرانی هستند که در این مینی‌سریال به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل این مینی سریال نیز عبارتند از: نویسنده و کارگردان: حسین مهکام، تهیه کننده: علی پور کیانی، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: محمد حبیبی، مدیر تولید: حسین پورکیانی، برنامه ریز: سیدجواد حسینی، دستیار اول کارگردان: رهام مخدومی، منشی صحنه:الهام اخوان، عکاس: مهدی دلخواسته.

این مجموعه ۶ قسمتی که قرار است در شب های قدر از شبکه یک سیما روی آنتن برود توسط گروه فیلم و سریال شبکه یک در مرکز امور نمایشی سیما در دست تولید قرار دارد.