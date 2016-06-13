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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

تیتراژ پایانی «کشیک قلب» به آرمان موسی‌پور رسید

تیتراژ پایانی «کشیک قلب» به آرمان موسی‌پور رسید

با پایان یافتن تصویربرداری مینی‌سریال «کشیک قلب»، موسیقی تیتراژ پایانی پروژه را آرمان موسی‌پور آهنگسازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن تصویربرداری مجموعه تلویزیونی مناسبتی «کشیک قلب»، ۹۰ درصد از مراحل تدوین آن توسط حسین غضنفری به اتمام رسیده و صداگذاری آن هم توسط آرش اسحاقی انجام می‌شود.

طبق گفته های علی پورکیانی تهیه کننده، پس از مذاکرات و توافقات انجام شده، مهدی زارع موسیقی متن این مجموعه را می نوازد و موسیقی تیتراژ پایانی پروژه را آرمان موسی پور آهنگسازی می‌کند. حسین مهکام که پیش از این نگارش فیلمنامه‌های سینمایی «بیست»، «هیچ»، «برف»، «نقش لیلی»، «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» و «پدر آن دیگری» را بر عهده داشته است سال گذشته فیلم سینمایی «آزادی مشروط» را روانه اکران کرد.

علی پورکیانی نیز تاکنون تهیه کنندگی سریال «بیداری» و فیلم های تلویزیونی «همه افتادگان»، «سپیده»، «در جستجوی خواستگار»، «لارستان-۶:۳۰ دقیقه بامداد» را بر عهده داشته است.

در خلاصه داستان این مینی سریال مناسبتی آمده است که یک پزشک جوان در بیمارستان و در شب ۱۹ ماه مبارک رمضان با یک بیمار عجیب مواجه می‌شود.

محسن کیایی، رحیم نوروزی، علیرضا استادی، لیندا کیانی، نگین معتضدی و با حضور آتیلا پسیانی، کاظم هژیر آزاد و بهاره رهنما بازیگرانی هستند که در این مینی‌سریال به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل این مینی سریال نیز عبارتند از: نویسنده و کارگردان: حسین مهکام، تهیه کننده: علی پور کیانی، مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: محمد حبیبی، مدیر تولید: حسین پورکیانی، برنامه ریز: سیدجواد حسینی، دستیار اول کارگردان: رهام مخدومی، منشی صحنه:الهام اخوان، عکاس: مهدی دلخواسته.

این مجموعه ۶ قسمتی که قرار است در شب های قدر از شبکه یک سیما روی آنتن برود توسط گروه فیلم و سریال شبکه یک در مرکز امور نمایشی سیما در دست تولید قرار دارد.

کد مطلب 3684813
محیا رضایی کلانتری

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