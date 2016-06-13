کشف برج خاموشی دوره ایلخانی در تپه قلعه خلچان تفرش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سید مهدی موسوی نیا سرپرست هیات باستان‌شناسی تپه قلعه خلچان گفت: یکی از برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در سال ٩٤، تعیین عرصه و حریم تپه قلعه خلچان بود.

وی افزود: براساس گمانه‌های ایجاد شده در حریم محوطه تپه قلعه خلچان که یکی از محوطه‌های مهم شهرستان تفرش در استان مرکزی است علاوه‌بر تعیین تاریخ دقیق محوطه وکاربری آن، پیگردی در ساختار مدور مرکز محوطه در دستور کار قرار گرفت.

موسوی نیا گفت :بر اساس بقایای استخوانهای انسانی و قطعه سفالهای دوره ایلخانی در ساختار مدور مرکز محوطه، تپه قلعه خلچان یک برج خاموشی از دوره ایلخانی بوده است.

او افزود:این یافته از این منظر مهم است که همواره در بین ایران شناسان، شناخت دقیق نحوه تدفین زرتشتیان در دوره اسلامی مورد بحث فراوان بوده است.

به گفته وی مطالعات باستان شناسی تپه قلعه خلچان برای نخستین بارشناختی نسبی از سنت تدفین زرتشتیان در دوره اسلامی را به دست می‌دهد و تا حد قابل توجهی خلأ تدفین زرتشتیان در این دوره را پر کرده است.

این باستان شناس تصریح کرد:به غیر از نمونه برجهای خاموشی متاخر دوره قاجار در یزد، کرمان و ری، برج خاموشی تپه قلعه خلچان تنها برج خاموشی تاکنون کشف شده از دوره اسلامی در ایران است.

وی افزود: شباهت ساختاری این برج خاموشی دوره ایلخانی با نمونه بندیان ازدوره ساسانی، استمرار معماری برجهای خاموشی از دوره ساسانی تا دوره ایلخانی را نشان می دهد.

موسوی نیا در ادامه گفت و گو با خبرنگار سایت پژوهشگاه گفت: ارزیابی وجود این برج خاموشی زرتشتی در بافت تفرش دوره ایلخانی، خود بخش دیگری از تاریخ ایران در دوره اسلامی را روشن می کند.

این باستان شناس حضور زرتشتیان به عنوان یک اقلیت مذهبی در یک منطقه شیعه نشین را روحیه مساوات، برابری و آزادی مذهبی مردمان شیعی منطقه تفرش دانست.

به گفته وی شهروندان زرتشتی همزمان بادوره ایلخانی درمنطقه تفرش شیعی احساس امنیت می‌کردند و به‌عنوان یک شهروند با حفظ تمامی حقوق شهروندی زندگی توام با آرامشی را داشته‌اند.

موسوی‌نیا افزود: هم اکنون مطالعات استخوان شناسی به منظور تاریخ گذاری و تعیین جنسیت و مطالعات خاک شناسی محوطه در حال انجام است وانتظار می‌رود فعالیت‌های باستان شناسی صورت گرفته در تپه قلعه خلچان بتواند در روشنگری بخشی از تاریخ ایران در دوره اسلامی موثر واقع شود.