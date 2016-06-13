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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

مزاحمت سایبری و تهدید به قتل/ جزای نقدی وحبس در انتظار متهم

مزاحمت سایبری و تهدید به قتل/ جزای نقدی وحبس در انتظار متهم

نوجوانی که در پی مزاحمت سایبری مردی جوان برای خانواده اش این فرد را به قتل تهدید کرده بود توسط پلیس فتای خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا قدمگاهی فرمانده انتظامی شهرستان قوچان در تشریح این خبر گفت: با دریافت مرجوعه قضایی مبنی بر تهدید به قتل توسط یکی از کاربران شبکه های اجتماعی تیمی از پلیس فتا این فرماندهی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

 وی افزود: در بررسی اظهارات مرد جوان که رضا نام دارد مشخص شد مدتی است كه فردی ناشناس با عكس ترسناكی كه برای پروفایل خود انتخاب كرده، در شبكه اجتماعی تلگرام ضمن فحاشی من را تهدید به قتل می كند.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از یک سری تحقیقات فنی در فضای سایبری متهم که نوجوانی بود را در یکی از نقاط حاشیه شهر قوچان شناسایی و به پلیس فتا احضار کردند.

سرهنگ قدمگاهی تصریح کرد: متهم در بازجویی های به عمل آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابی اعلام کرد گوشی هوشمند مادرم را برای تنظیمات داخلی گرفتم و متوجه شدم فردی مزاحم وی شده است و با توجه به تعصبی كه داشتم غیرتم اجازه نداد و تصمیم به تلافی گرفتم و با خطی دیگر با مزاحمت مکرر او را تهدید به قتل کردم.

وی با اشاره به معرفی متهم و شاکی به دادسرا خاطرنشان کرد: هرگونه تهدید و ارعاب در فضای سایبری مشمول قانون جرایم رایانه ای بوده و قانون گذار برابر جرم صورت گرفته مجازات نقدی و حبس پیش بینی کرده است.

کد مطلب 3684825

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