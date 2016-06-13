توجه سازمان ملل به جنبه مذهبی خانواده و ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، وینچنزو پالیا امروز دوشنبه در دیدار با شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، افزود: افراد ناتوانتر مانند کودکان و سالمندان در خانواده میتوانند از نظر معنوی پشتیبانی شوند. در دنیای امروز فقط جنبه اقتصادی خانواده مهم نیست بلکه جنبه انسانی و معنوی نیز از اهمیت برخوردار است. این موضوع یکی از دلایل حضور من در ایران است و امیدواریم در آینده بتوانیم همکاریهای خود را گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه لازم است دیدارهای بیشتری داشته باشیم، اظهار کرد: نمایندگان ایران و واتیکان میتوانند در این دیدارها موضوعات را به گونهای علمیتر بررسی کنند. 23 ژوئن اجلاسی در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار میشود. قرار است در این اجلاس بیانیه نهایی شورای اسقفها قرائت شود و من از شما دعوت میکنم که به عنوان سفیر ایران در این اجلاس حضور داشته باشید و بدین ترتیب در جهت عینیسازی روابط، گامهای بیشتری برداریم.
رییس شورای پاپی خانواده واتیکان با اشاره به سفر خود به قم اظهار کرد: قرار است فردا در قم درباره اهداف هزاره سوم صحبت کنیم و خواسته قلبی من این است که در این زمینه با یکدیگر همصدا باشیم. وجهه مذهبی خانواده و ازدواج نکتهای است که در سازمان ملل مطرح شده و باید از طرف ما مورد حمایت قرار بگیرد. علاوه بر آن لازم است در دیدارهای خود به موضوع زنان به صورت جداگانه بپردازیم. علاوه بر آن در یک دیدار عمومی بازخوردهای اجتماعی و عمومی برای مردم بیان شود.
پالیا با بیان اینکه همکاریهای منطقهای از اهمیت برخوردار است، گفت: موقعیت کشور ایران بسیار حساس است چراکه کشورهای حاشیه مدیترانه را به کشورهای آسیایی وصل میکند. ایران میتواند نقش مهمی در ایجاد و پایداری صلح در منطقه داشته باشد. امیدواریم روزنههای گشوده شده در این زمینه بزرگتر شود. ایران قدرتی دارد که بیش از هر کشور دیگری برای ترویج صلح در منطقه میتواند موثر باشد.
به گفته پالیا، ارزشهای موجود در خانواده، ارزشهایی است که جامعه بینالمللی باید آنها را قدر بداند و تقویت کند. لازم است در این حوزه گامهای عینی و ملموس فورا برداریم و این اقدامات را در سطح سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل انجام دهیم. پیشنهاد میکنم در این سازمان دیداری داشته باشیم و درباره زنان و تعاملات خود در سطح منطقهای گفتوگو کنیم.
رییس شورای پاپی خانواده واتیکان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سفر مولاوردی به واتیکان و دیدار با پاپ فرانسیس اظهار کرد: چند روز پس از دیدار شما، در ملاقات با پاپ ایشان اظهار کردند که بسیار تحت تاثیر قرار گرفتهاند به ویژه آنکه همه هیات ایرانی را خانمها تشکیل میدادند و این موضوع برای پاپ جالب و معنادار بود.
پالیا افزود: دیدار روحانی رییس جمهور ایران با پاپ در جهت تحکیم پیوند واتیکان و ایران بود.
وی با اشاره به سینود خانواده (شورای اسقفها) پس از سفر مولاوردی به واتیکان، گفت: در این شورا در زمینه موضوعاتی مانند محوریت خانواده، مشکل جمعیت، حقوق زنان خشونت علیه زنان حمایت از افراد ضعیفتر داخل خانواده صحبت شد. ما کاملا به محوریت نهاد خانواده معتقد هستیم ولی متاسفانه همیشه دولتها نسبت به اهمیت این نهاد آگاه نیستند. دیدار امروز شاهدی بر اهمیت نهاد خانواده برای دولتهای ایران و واتیکان است.
رییس شورای پاپی خانواده واتیکان تاکید کرد: خانواده مهمترین رکن در حیات ملتها و جوامع است. باورهای دینی و مذهبی، ما را در جهت توجه اهمیت به خانواده سوق میدهد. خانواده فقط محصول انتخابهای فردی افراد نیست بلکه در وهله اول یک برکت و نعمت الهی است. از این روز به عنوان زنان و مردان معتقد رسالت داریم که به نتایج محکمتری در این زمینه برسیم.
پالیا تاکید کرد: این یک فرمان الهی است که مومنان از نهاد بسیار مهم خانواده حمایت کنند. این کار به ما سپرده شده است و لازم است که راههایی را برای عملیاتی کردن آن در پیش بگیریم.
وی اضافه کرد: تحکیم روابط ما در دنیای امروزی بسیار حائز اهمیت است. شرایط کنونی، حمایت بیشتری از خانواده برای پشتیبانی از جامعه را میطلبد. این در حالی است که فردگرایی به صورت مداوم در حال رشد است.
رییس شورای پاپی خانواده واتیکان تاکید کرد: فردگرایی افسارگسیخته خوشبختی را به «من» به «خودم» تقلیل داده است. توانایی اینکه با هم و متفاوت از هم باشیم بسیار اهمیت دارد خانواده نخستین جایی است که میتوان این تجربه را به دست آورد.
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