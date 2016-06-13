به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه با ارائه تذکر آییننامهای به استناد ماده ۴۰ آییننامه داخلی مجلس و با انتقاد از نحوه چینش اعضای برخی کمیسیونهای تخصصی مجلس توسط روسای شعب ۱۵گانه، اظهار داشت: همه ما قسم خوردهایم که طبق آییننامه عمل کنیم.
وی با اشاره به سه شاخص تخصص، تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون تخصصی در ماده ۴۰ آییننامه داخلی مجلس، تصریح کرد: باید بررسی شود که حضور افراد در کمیسیونها طبق چه شاخصهایی تعیین شده است؟ مگر میشود تنها نظر رئیس یک شعبه ملاک رأی دادن به افراد باشد؟
سعیدی ادامه داد: چه اتفاقی افتاده است که دکترای نفت از حضور در کمیسیون انرژی مجلس باز میماند و من با دو فوق لیسانس در حوزه صنعت و طرحها و اختراعاتم از کمیسیون صنایع بازماندهام!؟ من باید با تخصص کار کنم.
طبق تبصره ۱ ماده ۴۱ آییننامه داخلی نمایندگان مزبور حق شرکت در جلسه فوق را جهت دفاع از پیشنهادات خود دارند، اما رأیگیری بدون حضور آنها صورت میگیرد؛ دیروز روسای شعب برای رأیگیری حضور داشتند و هنگام دفاع من به من گفتند شما که رأی میآورید، چرا دفاع میکنید؛ خب اجازه دفاع کردن به من میدادند.
سعیدی تاکید کرد: از رئیس و هیات رئیسه مجلس خواهش میکنم نسبت به اینکه در رأی دادن به عضویت افراد در کمیسیونها اعمال نظر شخصی صورت گرفته و افراد قسم خود را شکستهاند، بررسی کنند و نگاه ویژهای شود.
پس از پایان تذکر این نماینده، چند نماینده اصلاحطلب برای وی کف زدند؛ علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس هم که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: آییننامه طبق روال خودش اجرا شده، اما ممکن است شما از رأی روسای شعب و نایب رئیس مجلس که در جلسه حضور داشته، رضایت نداشته باشید.
وی ادامه داد: اینکه در مورد بعضی افراد با حضور روسای شعب درباره آنها رأیگیری شده است، حرف شما درست است که خلاف آییننامه صورت گرفته و باید اصلاح شود. نظر هیات رئیسه هم همین است.
نایب رئیس دوم مجلس تصریح کرد: ممکن است دوستان کم لطفی کرده باشند و یا ملاکها را درست رعایت نکرده باشند، ولی همیشه در همه مجالس به این مقطع که میرسیم با این مشکل مواجه میشویم و آییننامه هم نیاز به اصلاح دارد.
مطهری خاطرنشان کرد: هنوز یک مرحله باقی مانده که جلسه روسای شعب با کل هیات رئیسه است؛ صحبت می کنیم که اگر راهی باشد برای کسانی که ناراضی هستند اقدام شود، اما فعلا آییننامه اجرا شده است.
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