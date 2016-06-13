دولت بگوید برای کنارگذاشتن بازنشستگان چه کرده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی خطاب به دولت، گفت: دولت محترم یک بار برای همیشه این تعارض را حل کند که از یک طرف فریاد بیکاری جوانان را سر می دهند و از طرف دیگر، به مولفه های موثر در بیکاری توجه نمی شود.

وی افزود: مگر مجلس نهم تصویب نکرد که بازنشستگان دستگاه ها برکنار شوند؟ امروز خیلی از بازنشستگان فرصت شغلی جوانان را گرفته اند و با تعارف آنها را در دستگاه ها نگهداشته اند.

گودرزی تاکید کرد: دولت به مردم بدون مماشات و تعارف گزارش دهد که چه اقدامی در این رابطه انجام داده است.

نماینده مردم بروجرد خاطرنشان کرد: این خواص پشت پرده نه به نفع این دولت هستند و نه به نفع هیچ دولتی.