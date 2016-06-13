به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پیشبینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز دوشنبه ۲۴ خرداد در دامنههای شرقی البرز و شمال شرق کشور افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
احد وظیفه اعلام کرد: شدت بارشها در استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و گلستان خواهد بود و احتمال رخداد تگرگ، سیل و آبگرفتگی نیز در این استان ها وجود دارد.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید و طوفان و گرد و خاک در برخی مناطق شمال شرق، شرق و جنوب شرق رخ خواهد داد.
به گفته وی امروز بخشهای مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز مواج خواهد بود و فرداسهشنبه از ناپایداریها کاسته شده و به شمال شرق کشور محدود میشود و این سامانه به تدریج از شمال شرق کشور خارج میشود.
سازمان هواشناسی کشور هوای تهران را کمی ابری در بعداز ظهر افزایش ابر، گاهی باد و گرد و خاک و احتمال رگبار و رعد و برق پیشبینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ۳۰ و ۱۶ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
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