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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

معاون امور شهری شهرداری منطقه ۲۰ خبر داد؛

دوره های آموزشی رایگان ویژه ماه رمضان در جنوب تهران برگزار می شود

دوره های آموزشی رایگان ویژه ماه رمضان در جنوب تهران برگزار می شود

شهرری-معاون امور شهری و فضای سبز منطقه ۲۰ از برگزاری کارگاه های آموزشی اسلام و فضای سبز، گیاهان قرانی و خوراک و نوشیدنی های سفره افطاری و گیاهان دارویی در ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، سعید شیرازی اظهار داشت: در راستاي ارتقاء آگاهي شهروندان و همزمان با فرا رسیدن ماه بهار قرآن کارگاه های آموزشی با عنوان اسلام و فضای سبز، اسلام و محیط زیست، سبزی ها و میوه های مناسب سفره های سحر و افطار، دمنوش ها، عرقیجات و نوشیدنیهای سنتی در ماه رمضان، نکته های مهم باغبانی در ایام روزه داری، آشنایی با خواص درمانی عسل و خرما، آداب و رسوم ایرانی در ماه رمضان، گیاهان قرآنی و هر روز با یک گیاه در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۲۰ برگزار می شود.

شیرازی با بیان اینکه این کارگاه ها تا پایان ماه رمضان ادامه دارد، افزود: شهروندان علاقمند برای شرکت در این کارگاه ها می توانند به این مرکز واقع در شهرری بعد از چهارراه چشمه علی – بزرگراه شهید کریمی – جنب پل امام علی (ع) – بوستان فجر- مراجعه کنند یا با تلفن های ۳۳۳۹۴۹۳۹ و ۳۳۷۴۲۸۲۱ تماس بگیرند.

گفتني است مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۲۰ متولي برپايي دوره هاي آموزشي تئوري و عملي در زمينه كاشت نهال، پرورش گياهان آپارتماني، سبزيكاري در منزل، گلكاري، تهيه كمپوست خانگي، پرورش قارچ خوراكي و ...براي شهروندان است.

کد مطلب 3684840

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