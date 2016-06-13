دوره های آموزشی رایگان ویژه ماه رمضان در جنوب تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰، سعید شیرازی اظهار داشت: در راستاي ارتقاء آگاهي شهروندان و همزمان با فرا رسیدن ماه بهار قرآن کارگاه های آموزشی با عنوان اسلام و فضای سبز، اسلام و محیط زیست، سبزی ها و میوه های مناسب سفره های سحر و افطار، دمنوش ها، عرقیجات و نوشیدنیهای سنتی در ماه رمضان، نکته های مهم باغبانی در ایام روزه داری، آشنایی با خواص درمانی عسل و خرما، آداب و رسوم ایرانی در ماه رمضان، گیاهان قرآنی و هر روز با یک گیاه در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۲۰ برگزار می شود.

شیرازی با بیان اینکه این کارگاه ها تا پایان ماه رمضان ادامه دارد، افزود: شهروندان علاقمند برای شرکت در این کارگاه ها می توانند به این مرکز واقع در شهرری بعد از چهارراه چشمه علی – بزرگراه شهید کریمی – جنب پل امام علی (ع) – بوستان فجر- مراجعه کنند یا با تلفن های ۳۳۳۹۴۹۳۹ و ۳۳۷۴۲۸۲۱ تماس بگیرند.

گفتني است مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه ۲۰ متولي برپايي دوره هاي آموزشي تئوري و عملي در زمينه كاشت نهال، پرورش گياهان آپارتماني، سبزيكاري در منزل، گلكاري، تهيه كمپوست خانگي، پرورش قارچ خوراكي و ...براي شهروندان است.