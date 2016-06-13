تلاش یزد تشنه برای خودکفایی در تولید گندم/توسعه کشت گیاهان دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در تولید برخی محصولات است که محصولات کشاورزی نیز در زمره آنها قرار می‌گیرد و یزد نیز قرار است به رغم کم‌آبی در حرکتی که در کل کشور آغاز شده مشارکت کند و میزان تولید گندم را تا پایان برنامه ششم توسعه به دو برابر میزان فعلی برساند.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن اشاره به این موضوع اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه، تا پایان سال ۱۳۹۹ کشور باید در زمینه تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی برسد و یزد نیز تلاشی جدی را برای تحقق ۱۰۰ درصدی سهم خود آغاز کرده است.

تولید گندم در یزد به ۵۵ هزار تن می رسد

سیدجمال سجادی پور با بیان اینکه سال گذشته هشت میلیون تن گندم در کل کشور از کشاورزان خریداری شد، سهم استان یزد را ۱۶ هزار تن اعلام کرد و افزود: دولت می‌خواهد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تا پایان برنامه ششم توسعه ۸۷ درصد تولید گندم فعلی در کشور را به ۱۰۰ درصد برساند تا به خودکفایی برسیم و استان یزد نیز باید برای مشارکت در این امر و اجرای تعهد خود، میزان تولید ۲.۵ تن در هر هکتار را به دو برابر یعنی به پنج تن در هکتار برساند.

وی بیان کرد: در مجموع استان یزد برای رسیدن به برنامه ششم توسعه باید میزان تولید گندم را از ۴۰ هزار تن به ۵۵ هزار تن، جو را از ۱۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن، طیور را از ۵۳ هزار تن به ۶۳ هزار تن برساند و در زمینه تولید دانه‌های روغنی نیز دست به توسعه بزند زیرا در حال حاضر در کشور ۷.۵ درصد نیاز به دانه‌های روغنی تامین می‌شود که این میزان باید به ۵۰ درصد برسد.

توسعه ۵۸۰۰ هکتاری گلخانه های یزد در طول برنامه ۱۰ ساله

سجادی پور عنوان کرد: در زمینه گلخانه ها نیز که استان یزد دارای رتبه برتر در میان سایر استان‌ها است، باید به توسعه برسد به نحوی که ۶۰۰ هکتار از مجموع ۱۲۵ هکتار سطح زیرکشت گلخانه ای استان یزد بهسازی و بازسازی شود و توسعه هزار و ۵۸۰۰ هکتاری در طول یک برنامه ۱۰ ساله نیز در دستور کار جهاد کشاورزی است.

وی همچنین از لزوم افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی تا ۳۰۰ هزار تن بر اساس برنامه ششم توسعه در یزد خبر داد و یادآور شد: در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی نیز خط اعتباری چهارم باز شده و تاکنون ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات طی سه سال گذشته در این زمینه پرداخت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به طرح‌هایی اقتصاد مقاومتی که در حوزه تولید اجرا می شود نیز ادامه داد: تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک یا مرغ سبز و تولید مرغ سایز برای فراهم آوردن امکانات صادرات به شکل جدی دنبال می‌شود.

مرغ یزد جایگاهی در بازار سایر استانها ندارد

سجادی پور عنوان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در این زمینه این است که با وجود طرح تنظیم بازار از آنجا که مرغ تولیدی یزد بالای ۱.۵ کیلوگرم وزن دارد، مورد استقبال قرار نمی گیرد که لازم است برای حضور در سایر بازارها به جز بازار استان یزد و بهره وری در تولید، به تولید مرغ سایز و حداکثر تا یک کیلو و ۷۰۰ گرم برسیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سطح زیرکشت استان یزد به دلیل کم آبی و خشکسالی روند کاهشی داشته است، افزود: ۱۳۰ هزار هکتار زیرکشت قبل اکنون به ۱۱۸ هزار هکتار رسیده است.

سجادی پور یادآور شد: در حال حاضر ۳۳ درصد سطح زیرکشت استان یزد زراعی، ۶۶ درصد باغی و یک درصد گلخانه ای است که از این میزان سطح زیرکشت به ترتیب ۵۲۳ هزار تن، ۲۴۰ هزار تن و ۳۸۰ هزار تن محصول برداشت می شود.

درآمد گلخانه های یزد ۱۵۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۴

وی با اشاره به اینکه ۱۲۵ هکتار از اراضی استان یزد زیرکشت محصولات گلخانه ای است، افزود: در گلخانه های یزد به ترتیب خیارسبز، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، سبزیجات، گیاهان دارویی و گل‌های شاخه بریده تولید می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اینکه ارزش تولیدات گلخانه ای استان یزد در سال گذشته هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: این رقم نشان دهنده ارزش کشت های متراکم است.

وی با اشاره به اینکه در استان یزد سالانه ۱۷ میلیون شاخل گل تولید می شود که از نظر کیفیت بسیار خوب و بازارپسند است، اظهار داشت: یزد در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی گلخانه ای نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته به نحوی که اکنون هشت هزار تن از محصولات پر آبخواه حذف شده و به جای آن محصولاتی نظیر زعفران، زیره، مرزنجوش، آویشن و ... کشت می شود که درآمدزایی بسیار بالایی دارد.

فروش گیاهان دارویی سالانه ۴۶ میلیارد دلار درآمد در جهان دارد

سجادی پور عنوان کرد: فروش گیاهان دارویی گلخانه ای در دنیا سالانه ۴۶ میلیارد دلار درآمدزایی دارد ضمن اینکه این روند رو به رشد است بنابراین در استان یزد نیز می توانیم از این ظرفیت به خوبی بهره مند شویم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های هفته جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: انتخاب کشاورزان نمونه انجام شده اما تجلیل از آنها و افتتاح پروژه های جهاد کشاورزی به دیماه موکول شده است.

سجادی پور از برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در حوزه جهاد کشاورزی، همایش تشکل های کشاورزی و سرکشی از خانواده های معظم شهدا را نیز از برنامه های این هفته اعلام کرد.

از ۲۱ تا ۲۷ خرداد ماه با توجه به سالروز تاسیس جهاد کشاورزی در سال ۵۸ به عنوان هفته جهاد کشاورزی تعیین و نامگذاری شده است.