انهدام باند سارقان خودرو در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو پراید مدل پایین و همچنین محتویات و قطعات خودرو در هفته‌های اخیر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قم قرار گرفت.

وی گفت: مأموران تحقیقاتشان را با روئیت تصاویر آرشیو دوربین‌های مدار بسته آغاز و با تحقیق از شکات و مظنونین اعلامی از سوی آن‌ها و مطابقت شیوه و شگرد به کار رفته توسط متهمان، سرانجام یکی از سارقان سابقه دار را شناسایی و با تحت نظر قرار دادن وی، نامبرده را لحظه فروش یک خودرو مسروقه دستگیر کردند.

به گفته رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم، متهم در پلیس آگاهی استان با توجه به دلائل و شواهد موجود به ناچار لب به اعتراف گشود و اذعان کرد با تشکیل باندی منسجم، در امر سرقت خودرو و قطعات فعالیت دارد.

وی افزود: در ادامه ضمن هماهنگی با مقام قضائی استان و با دستگیری مالخر خودروهای مسروقه پنج همدست دیگر متهم نیز دستگیر شدند.

کرمی اضافه کرد: این افراد در تحقیقات به سرقت سه دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه خودرو، چهار فقره قطعات خودرو و یک فقره داخل خودرو جمعاً به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی گفت: نهایتاً متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با صدور قرار قانونی راهی زندان شدند.

دستگیری سارقی با ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در قم

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان همچنین اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در قم موضوع در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.

به گفته وی با انجام تحقیقات لازم و بررسی شیوه و شگرد سارق سرانجام نامبرده شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ کرمی افزود: با انتقال متهم به پلیس آگاهی استان وی در رویارویی با شواهد موجود به ۳۰ فقره سرقت موتورسیکلت در قم اعتراف کرد.

وی گفت: متهم نهایتاً پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی و با صدور قرار قانونی راهی زندان شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم در پایان با هشدار به شهروندان خواست، از پارک موتورسیکلت در خارج از منزل برای مدت طولانی خصوصاً در شب خودداری و هرگز آن را بدون قفل و زنجیر رها نکنند.

دو کشته حاصل برخورد دو دستگاه وانت در محور «قم-جعفریه»

رئیس پلیس راه استان از برخورد دو دستگاه وانت در محور «قم-جعفریه» خبر داد و گفت: متأسفانه بر اثر این حادثه دو تن از هموطنانمان جان باختند.

سرهنگ اردشیر جمشیدی راد اظهار داشت: در کیلومتر ۱۶ محور «قم-جعفریه» یک فقره تصادف مابین دو دستگاه خودرو وانت رخ داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم گفت: بر اثر این حادثه هر دو راننده در دم جان باختند.

وی علت حادثه را توسط کارشناسان پلیس راه استان، تجاوز به چپ راننده وانت که از مسیر جعفریه به قم در حرکت بود اعلام کرد.

جمشیدی راد به رانندگان توصیه کرد: با توجه به خلوتی جاده‌ها در ماه مبارک رمضان از سرعت و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده که عجله و شتاب بی مورد در رانندگی فرد را به سوی مرگ می‌کشاند.