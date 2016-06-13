  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

اعطای مشوق‌های ویژه به واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی لرستان

اعطای مشوق‌های ویژه به واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی لرستان

خرم آباد- مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از اعطای مشوق‌های ویژه به واحدهای تولیدی در شهركهای صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ابلاغ دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

وی بیان داشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید مشوق‌های ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی در شهركهای صنعتی استان اعطا می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: با توجه به اینكه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری نامگذای شده در راستای رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی هر چه بیشتر همه واحدهای صنعتی و صنفی واجد شرایط دارای قرارداد، حق بهره برداری در صورت پرداخت اصل بدهی از تخفیفات دیر كرد تا ۹۰ درصد بهره مند می شوند.

محمدی گفت: این دستورالعمل تا پایان شهریورماه سال جاری معتبر بوده و همه متقاضیان واجد شرایط می توانند برای بهره مندی از مزایای ذكر شده تا موعد مقرر به واحد برنامه ریزی شركت شهرک های صنعتی استان مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس این دستور العمل واحدهای صنعتی که دارای پروانه بهره برداری یا نصب ماشین آلات و یا پایان کار هستند با پرداخت ۵۰درصد اصل بدهی از ۷۵ درصد تخفیف دیر كرد و با پرداخت ۱۰۰درصد اصل بدهی از۹۰ درصد تخفیف دیر كرد بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بیان داشت: این دستورالعمل با نصب بنر، ارسال پیامک و همچنین بارگذاری آن در سایت شرکت به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها اطلاع رسانی شده است.

کد مطلب 3684852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها