به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از ابلاغ دستورالعمل اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد.

وی بیان داشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید مشوق‌های ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی در شهركهای صنعتی استان اعطا می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: با توجه به اینكه امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری نامگذای شده در راستای رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغالزایی هر چه بیشتر همه واحدهای صنعتی و صنفی واجد شرایط دارای قرارداد، حق بهره برداری در صورت پرداخت اصل بدهی از تخفیفات دیر كرد تا ۹۰ درصد بهره مند می شوند.

محمدی گفت: این دستورالعمل تا پایان شهریورماه سال جاری معتبر بوده و همه متقاضیان واجد شرایط می توانند برای بهره مندی از مزایای ذكر شده تا موعد مقرر به واحد برنامه ریزی شركت شهرک های صنعتی استان مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس این دستور العمل واحدهای صنعتی که دارای پروانه بهره برداری یا نصب ماشین آلات و یا پایان کار هستند با پرداخت ۵۰درصد اصل بدهی از ۷۵ درصد تخفیف دیر كرد و با پرداخت ۱۰۰درصد اصل بدهی از۹۰ درصد تخفیف دیر كرد بهره مند می شوند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بیان داشت: این دستورالعمل با نصب بنر، ارسال پیامک و همچنین بارگذاری آن در سایت شرکت به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها اطلاع رسانی شده است.