پرونده تامین نقدینگی ۵۱ بنگاه تولیدی به بانکهای عامل ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از صنعت، معدن و تجارت هرمزگان،خلیل قاسمی در پنجاه و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: امیدواریم با برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بتوانیم موانع را از پیش روی تولید کنندگان استان برداشته و گره گشای مشکلات واحدهای تولیدی در استان هرمزگان باشیم .

خلیل قاسمی اضافه کرد: فعال سازی و احدهای تولیدی راکد و غیر فعال و حمایت از واحدهای تولیدی زیر ۱۰۰نفر کارگر و واحدهای تولیدی احداثی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد از مهم ترین اولویت این کارگروه و محور تصمیم گیری است.

وی ادامه داد: اگر مشکلات واحدهای تولیدی در جلسات کارشناسی برطرف نشود به کارگروه اصلی که به ریاست استاندار برگزار می گردد ارجاع داده می شود.

در پنجاه و چهارمین جلسه کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکلات ۳واحد تولیدی بررسی شد. همچنین در این راستا، تعداد ۵۱ پرونده تامین نقدینگی مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، نماینده استانداری، شرکت شهرک های صنعتی و بانک های عامل ارجاع شد.