تعیین تکلیف انجمن حمایت ازبیماران سرطانی کردستان تا دو روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به مشکلات سازمان های مردم نهاد در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۵۷ سازمان مردم نهاد استان دارای مجوز فعالیت از استانداری و فرمانداری هستند، که از این تعداد تنها ۴ انجمن غیرفعال است.

وی یکی از مشکلات این سازمان ها را عدم تدوین صحیح اساسنامه آنها خواند و عنوان کرد: بیشتر این سازمان های مردم نهاد استان در نحوه عضو گیری دارای مشکل هستند و به عنوان نمونه یکی از مشکلات انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشخص نبودن نحوه عضوگیری این انجمن است.

وی اظهارداشت: نابسامانی هایی در سازمان های مردم نهاد که از دوره های گذشته ایجاد شده را توانستیم به مروز زمان حل کنیم و در این راستا فراخوان اصلاح اساسنامه را هم اعلام کردیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان ادامه داد: براساس ماده پنج آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد، یکی از وظایف این سازمان ها ارائه گزارش مالی و اجرایی به صورت سالانه و انتشار خلاصه ای از آن در یکی از نشریات به منظور اطلاع رسانی به مردم است.

ارشدی افزود: هدف از ارائه این گزارش های مالی ایجاد اعتماد در بین اقشار مختلف مردم است چراکه مردم زمانی به سازمان و نهادی اعتماد می کنند که اطلاعات، آمار و ارقام شفافی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن ها تقاضای اداره انجمن به صورت هیئت امنایی کردند، بیان کرد: براساس ابلاغیه وزارت کشور در مورخ ۱۱ آذرماه سال گذشته بحث اداره سازمان های مردم نهاد به صورت هیئت امنایی منتفی است و دیگر چنین امری امکان پذیر نیست.

وی اظهارداشت: طبق تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه مذکور باید از طریق عضو گیری و سپس رای گیری و تشکیل مجمع عمومی اعضای هیئت مدیره سازمان های مردم نهاد انتخاب شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: ریشه بسیاری از مشکلات هم مربوط به نواقص موجود در آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد است که این نواقص در لایحه ای که از سوی هیئت دولت آماده و تصویب هم شده، برطرف شده است.

ارشدی ادامه داد: لایحه تغییرات اعمال شده در آیین نامه مذکور قرار شده برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

وی با اشاره به اینکه هیئت نظارت بر سازمان های مردم نهاد در استان متشکل از استاندار، فرماندار و نماینده شورا اسلامی استان و نماینده سازمان های مردم نهاد و مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری است، عنوان کرد: این افراد براساس ماده ۲۸ آیین نامه، در صورت اطلاع از عدم رعایت مقررات آیین نامه و احراز تخلف حسب مورد از سوی هر یک از این سازمان ها در مرحله نخست اقدام به تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه و بعد تذکر کتبی و درج در پرونده با مهلت یک ماهه و در مرحله سوم تعلیق پروانه فعالیت به مدت سه ماه و در مرحله آخرهم تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه را می کنند.

ارشدی با بیان اینکه تغییرات اساسنامه انجمن ها باید در مجمع عمومی مطرح شود، گفت: ما در اختلافات درونی میان اعضای انجمن ها دخالتی نمی کنیم فقط برای رفع مشکلات آنها پیشنهاداتی را ارائه می کنیم.

مدیرعامل انجمن بیماران سرطانی کردستان استعفا کرد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه مدیرعامل انجمن بیماران سرطانی مدعی شدند که تغییرات لازم در اساسنامه انجمن داده شده است و آن را تحویل دفتر امور اجتماعی استانداری داده اند وهنوز هم پاسخی مبنی بر تایید ان دریافت نکرده اند، علت این عدم پاسخگویی چیست؟، گفت: چنین اتفاقی صحت ندارد و ما پیشنهاداتی برای تغییر نحوه عضویت به این انجمن داده ایم که در اساسنامه خود اعمال کنند و این اقدام باید در مجمع عمومی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان پاسخی صریحی به سوال خبرنگار ایرنا مبنی براینکه در مورخ ۲۰ اردیبهشت سال گذشته معاونت امور سازمان های مردم نهاد طی نامه ای که به استانداری ارسال کرده خواسته بود که به فوریت مجمع عمومی فوق العاده ای برای تغییر اساسنامه و مشخص کردن تعریف عضو در انجمن برگزار شود، چرا این امر تاکنون اجرایی نشده است، نداد و تنها در جواب این خبرنگار گفت: که چون گزارش مالی و مکتوب عملکرد انجمن مربوط به سال ۹۳ به ما ارائه شد اقدام به تعلیق پروانه فعالیت این انجمن نکردیم.

ارشدی اظهارداشت: برای بررسی مشکلات انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان جلسه ای را چند روز گذشته تشکیل دادیم که در آن مصوب شد تا ۱۰ روزاینده اعضای هیئت مدیره این انجمن فرصت دارند شیوه عضوگیری و بحث گزارش های مالی و اجرایی سال گذشته خود را ارائه دهند که حال دو روز ازاین مهلت داده شده به انجمن باقی مانده است.

وی از استعفای مدیرعامل انجمن بیماران سرطانی کردستان خبرداد و افزود: با رفع نواقص موجود در اساسنامه واعمال تغییرات لازم در عضو گیری باید این انجمن اقدام به برگزاری مجمع عمومی کند.

وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار مهردر ارتباط با تشکیل پرونده مالی انجمن حمایت از بیماران سرطانی در دادگستری استان، گفت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و ما در آن ورود پیدا نمی کنیم ودادگاه هم تاکنون حکمی مبنی بر عدم فعالیت انجمن صادر نکرده است لذا انجمن به کار خود ادامه داده و می دهد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه علت قانون گریزی سازمان های مردم نهاد در استان ما چیست، اظهارداشت: نمی توان عدم رعایت مواد آیین نامه را قانون گریزی خواند، ولی در کل نبود آگاهی و آموزش و اطلاعات کافی اعضای هیئت مدیره انجمن موجب کم توجهی به مواد مندرج در این آیین نامه شده است.

مدیرکل امور دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان بیان کرد: علاوه بر مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی دو تن از اعضای هیئت مدیره انجمن ام اس هم استعفای خود را اعلام کردند.