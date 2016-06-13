۲۴ خرداد بسترهای آرامش جامعه را فراهم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای معاونان استانداری، آرامش سیاسی و ساماندهی اقتصادی را از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید خواند و گفت: با انتخاب دکتر حسن روحانی در ۲۴ خرداد بسترهای آرامش و توسعه کشور فراهم شد.

ربیع فلاح تصریح نمود: دولت تدبیر و امید در حالی مدیریت کشور را بر عهده گرفت که تحریم‌های شدید بین المللی به همراه بی انضباطی گسترده مالی و پولی، رکود بی سابقه، رشد منفی و تورمی افسارگسیخته اقتصاد جامعه را فلج کرده بود و از نظر اقتصادی در بدترین شرایط ممکن قرار داشتیم.

مقام عالی دولت در استان گفت: در سایه خردورزی، اعتدال و تدبیر ریاست محترم جمهوری و تیم دولت، کشور از یک آرامش و امنیت مناسب برخوردار شده و با برنامه ریزی عقلانی روزبروز وضعیت اقتصادی جامعه رو به بهبود است.

وی انتقادهای موجود از عملکرد دولت و روند اقتصادی را ناعادلانه و غیر منصفانه خواند و گفت: در کجای دنیا می‌توان با وضعیت ایجاد شده گذشته از رشد منفی ۶.۸ درصدی در یک دوره دو سه ساله ناگهان شاهد معجزه و رشد اقتصادی بالا بود.

استاندار مازندران ادامه داد: در همین استان مازندران در دولت گذشته بسیاری از کارخانه‌ها و شرکتها تعطیل شده و تعداد زیادی از افراد بیکار شدند ولی عده‌ای فقط تماشا کردند و دم نزدند ولی در دولت تدبیر و امید که با پیگیری‌های انجام شده دهها کارخانه و شرکت بزرگ تولیدی مجدداً به عرصه تولید برگشتند هر روز سیاه نمایی می‌کنند و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران را هم باور ندارند و به بهانه‌های مختلف به تخریب دولت مشغولند.

استاندار مازندران تاکید کرد: تا مدت‌ها سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته دامنگیر این مردم و کشور خواهد بود و عده‌ای فکر می‌کنند ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و رشد اقتصادی ساعتی و روزانه است در حالیکه این روند نیازمند فرصت چند ساله، سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت است که خوشبختانه پس از برجام مسیر سرمایه گذاری خارجی تا حدودی فراهم شده و در همین مدت دهها هیات خارجی وارد کشور و استان شده‌اند و روند توسعه سرمایه گذاری را در استان شاهد هستیم.

استاندار مازندران تصریح نمود: نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت امسال به ۷.۴ درصد رسیده و نرخ تورم متوسط سالانه هم در همین ماه اردیبهشت به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است و در آستانه تک رقمی شدن است و نرخ تورم مازندران الحمدلله همیشه از میانگین نرخ تورم کشور پائینتر بوده است.

ربیع فلاح افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار در سال ۹۴ شاهد کاهش نرخ بیکاری در مازندران بوده‌ایم و استان مازندران از نظر نرخ مشارکت اقتصادی به رتبه پنجم کشور دست یافت.

استاندار مازندران تاکید کرد: در همه شاخصهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی در استان شاهد رشد و بهبود هستیم ولی عده‌ای انگار نمی‌خواهند واقعیتها را بپذیرند و فقط به دنبال نقطه ضعف هستند و از تخریب و تضعیف دولت لذت می‌برند.